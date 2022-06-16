Homem é detido vendendo drogas em frente a casa de policial em Vitória

Material apreendido com suspeito de vender drogas em frente a casa de policial em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Um suspeito de vender drogas foi detido em frente a casa de um investigador da Polícia Civil no bairro Maria Ortiz, em Vitória , na noite desta quarta-feira (15). Era a quarta vez que o homem parava o carro no mesmo local para concluir a venda. Ele foi abordado pelo policial, que o algemou até a chegada da Polícia Militar.

Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o investigador já havia suspeitado que o homem ia até o local para entregar drogas a um vizinho. Quando o policial estava chegando do trabalho, o carro estava estacionado na porta da casa dele. Durante a revista, foram encontrados dinheiro e drogas com o suspeito.

O homem recebeu voz de prisão e foi algemado. A Polícia Militar encontrou mais drogas no carro. O homem de 32 anos foi conduzido para Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele já tinha passagem por tráfico de drogas.

A Polícia Civil foi demandada pela reportagem de A Gazeta para informar se o suspeito foi autuado e se será levado para algum presídio. Este texto será atualizado assim que houver retorno.