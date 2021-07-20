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Traficante do Morro do Quiabo

PM prende Grilinho, um dos 10 mais procurados do ES

Rondinei de Souza Porto, vulgo Grilinho, de 22 anos, é o terceiro membro do grupo criminoso que domina o tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2021 às 11:39
Rondinei de Souza Porto, o Grilinho, era procurado pela polícia e foi preso nesta terça (20)
Rondinei de Souza Porto, o Grilinho, era procurado pela polícia e foi preso nesta terça (20) Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Um dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (20). Rondinei de Souza Porto, vulgo Grilinho, de 22 anos, é o terceiro membro do grupo criminoso que domina o tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica.
Ele estava com mandado de prisão em aberto por homicídio e envolvido em um tiroteio no bairro Flexal, no dia 2 de janeiro deste ano. Em 2018, quando tinha 18 anos, ele fugiu da Delegacia Regional de Cariacica, algemado, junto com outro comparsa.
Segundo a PM, foi na manhã desta terça-feira que equipes da 3ª Companhia prosseguiram até um endereço no bairro Porto de Santana, no município de Cariacica, onde Grilinho foi abordado e detido quando saía da casa da namorada.
O criminoso, que também tinha envolvimento em um tiroteio que ocorreu no bairro Flexal, no dia 2 de janeiro de 2021, não tentou fugir ou reagir à prisão. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9 mm, 23 munições, dois carregadores, duas buchas de maconha e um aparelho celular.
Grilinho foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, junto dos materiais apreendidos com ele.
De acordo com a subcomandante do 7º Batalhão, major Saliba, tanto as equipes ostensivas, quanto os militares do Serviço de Inteligência, têm empenhado esforços constantes em busca da localização para cumprimento de mandados, principalmente, contra criminosos de maior periculosidade que atuam no município.
“Trabalhamos dia e noite com levantamento e verificação de informações que possam nos levar a esses criminosos, e denúncias que recebemos da população contribuem muito para bons resultados como o de hoje”, afirmou a major.

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