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Durante a madrugada

Pintor automotivo é roubado e baleado ao sair de bar em Cariacica

A vítima, 36 anos,  foiencaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, com um tiro na mão e outro na perna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 12:16

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 12:16

Vítima foi encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Um pintor automotivo de 36 anos foi roubado e baleado ao sair de um bar no bairro São Geraldo, em Cariacica, na madrugada deste sábado (07).  A vítima levou um tiro na mão esquerda e outro na perna, do mesmo lado, e foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Ainda não se sabe o estado de saúde do pintor.

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Segundo a primeira informação registrada pela polícia, o pintor estava bebendo em um bar no bairro São Geraldo quando, por volta das 3 horas da madrugada, ao sair do local, foi abordado por um indivíduo armado que levou o celular dele.  O assaltante ainda efetuou dois disparos contra a vítima. 
Segundo a mãe do pintor, ele chegou em casa falando que tinha levado um tiro. "O compadre dele o levou o PA de Alto Lage para ser socorrido", contou.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou ao PA de Alto Lage por volta das 03h20. Depois, foi encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para saber o estado de saúde da vítima, mas ainda não obteve retorno.

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