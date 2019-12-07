Pintor automotivo é roubado e baleado ao sair de bar em Cariacica

Um pintor automotivo de 36 anos foi roubado e baleado ao sair de um bar no bairro São Geraldo, em Cariacica, na madrugada deste sábado (07). A vítima levou um tiro na mão esquerda e outro na perna, do mesmo lado, e foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Ainda não se sabe o estado de saúde do pintor.
Segundo a primeira informação registrada pela polícia, o pintor estava bebendo em um bar no bairro São Geraldo quando, por volta das 3 horas da madrugada, ao sair do local, foi abordado por um indivíduo armado que levou o celular dele. O assaltante ainda efetuou dois disparos contra a vítima.
Segundo a mãe do pintor, ele chegou em casa falando que tinha levado um tiro. "O compadre dele o levou o PA de Alto Lage para ser socorrido", contou.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou ao PA de Alto Lage por volta das 03h20. Depois, foi encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para saber o estado de saúde da vítima, mas ainda não obteve retorno.