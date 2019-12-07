Pintor automotivo é roubado e baleado ao sair de bar em Cariacica

Vítima foi encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Um pintor automotivo de 36 anos foi roubado e baleado ao sair de um bar no bairro São Geraldo, em Cariacica , na madrugada deste sábado (07). A vítima levou um tiro na mão esquerda e outro na perna, do mesmo lado, e foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria , em Vila Velha . Ainda não se sabe o estado de saúde do pintor.

Segundo a primeira informação registrada pela polícia, o pintor estava bebendo em um bar no bairro São Geraldo quando, por volta das 3 horas da madrugada, ao sair do local, foi abordado por um indivíduo armado que levou o celular dele. O assaltante ainda efetuou dois disparos contra a vítima.

Segundo a mãe do pintor, ele chegou em casa falando que tinha levado um tiro. "O compadre dele o levou o PA de Alto Lage para ser socorrido", contou.