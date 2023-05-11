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'Piloto do tráfico' é preso no ES por transportar drogas com helicóptero

Operação da Polícia Federal foi realizada no território capixaba e em outros cinco Estados, na manhã desta quinta-feira (11), com a prisão ocorrida em Itapuã, Vila Velha
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 mai 2023 às 10:37

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 10:37

PF deflagra a Operação Helix contra organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas
PF deflagra a Operação Helix contra organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas Crédito: Polícia Federal
Um homem apontado como o responsável por transportar drogas em helicopteros da fronteira de países da América do Sul para o Brasil foi preso, na manhã desta quinta-feira (11), em Itapuã, Vila Velha. A prisão do "piloto do tráfico" ocorreu no âmbito da Operação Hélix, realizada no Espírito Santo e em outros cinco Estados
O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, afirmou em vídeo que o homem preso era o responsável por pilotar os helicópteros utilizados pela organização criminosa no tráfico internacional de drogas. Ele trazia os entorpecentes de países vizinhos da fronteira brasileira na América do Sul. 
No Espírito Santo, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e outro, da prisão do piloto. Ele não teve o nome divulgado pela Polícia Federal.  

Operação no ES e em cinco estados 

Operação Helix tem o objetivo de combater uma organização criminosa responsável pela introdução de toneladas de drogas em território nacional além de realizar a lavagem de dinheiro dos lucros obtidos com o tráfico de entorpecentes. 
A ação visa a cumprir 43 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Espírito Santo.
Nos dois anos de investigações, a operação apreendeu quase três toneladas de cocaína além de quase uma dezena de helicópteros utilizados para o transporte da droga que eram trazidas do Paraguai.

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Bloqueio de contas

Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que além das prisões, também está ocorrendo o sequestro de bens, cujos valores estimados ultrapassam R$ 30 milhões de reais, além do bloqueio de contas bancárias das pessoas e empresas envolvidas.
O nome da operação faz alusão ao modus operandi da organização criminosa que se utilizava de helicópteros para a introdução da droga em território nacional. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Piloto do tráfico é preso no ES por transportar drogas com helicóptero

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