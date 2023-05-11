'Piloto do tráfico' é preso no ES por transportar drogas com helicóptero

PF deflagra a Operação Helix contra organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas Crédito: Polícia Federal

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, afirmou em vídeo que o homem preso era o responsável por pilotar os helicópteros utilizados pela organização criminosa no tráfico internacional de drogas. Ele trazia os entorpecentes de países vizinhos da fronteira brasileira na América do Sul.

No Espírito Santo, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e outro, da prisão do piloto. Ele não teve o nome divulgado pela Polícia Federal.

Operação no ES e em cinco estados

A Operação Helix tem o objetivo de combater uma organização criminosa responsável pela introdução de toneladas de drogas em território nacional além de realizar a lavagem de dinheiro dos lucros obtidos com o tráfico de entorpecentes.

A ação visa a cumprir 43 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Espírito Santo

Nos dois anos de investigações, a operação apreendeu quase três toneladas de cocaína além de quase uma dezena de helicópteros utilizados para o transporte da droga que eram trazidas do Paraguai.

Bloqueio de contas

Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que além das prisões, também está ocorrendo o sequestro de bens, cujos valores estimados ultrapassam R$ 30 milhões de reais, além do bloqueio de contas bancárias das pessoas e empresas envolvidas.

O nome da operação faz alusão ao modus operandi da organização criminosa que se utilizava de helicópteros para a introdução da droga em território nacional. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Sobre a operação contra o tráfico de drogas, são 43 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão nos Estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais. Também está havendo o sequestro de diversos bens cujos valores estimados… — Flávio Dino ?? (@FlavioDino) May 11, 2023