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Operação Helix

PF faz nova operação contra tráfico de drogas no ES e em mais 5 Estados

Objetivo é cumprir 43 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão no Espírito Santo, e também no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 mai 2023 às 09:02

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 09:02

Polícia Federal realiza nova operação no Espírito Santo e em outros Estados contra tráfico internacional de drogas Crédito: Polícia Federal
Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (11), a Operação Helix contra o tráfico de drogas. O objetivo é combater uma organização criminosa responsável pela introdução de toneladas de drogas em território nacional além de realizar a lavagem de dinheiro dos lucros obtidos com o tráfico de entorpecentes. 
A ação visa a cumprir 43 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Espírito Santo.
Nos dois anos de investigações, a operação apreendeu quase três toneladas de cocaína além de quase uma dezena de helicópteros que eram utilizados para o transporte da droga que eram trazidas do Paraguai.
PF deflagra a Operação Helix contra organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas
PF deflagra a Operação Helix contra organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas Crédito: Polícia Federal

Prisão no Espírito Santo

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, afirmou que no Estado foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e outro de prisão. 
O homem preso é investigado por ser um dos "pilotos do tráfico", sendo responsável por pilotar helicópteros e fazer o transporte da droga de países vizinhos da fronteira brasileira na América do Sul para o Brasil. O nome do preso não foi divulgado pela Polícia Federal.

Bloqueio de contas

Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que além das prisões, também está ocorrendo o sequestro de bens, cujos valores estimados ultrapassam R$ 30 milhões de reais, além do bloqueio de contas bancárias das pessoas e empresas envolvidas.
O nome da operação faz alusão ao modus operandi da organização criminosa que se utilizava de helicópteros para a introdução da droga em território nacional. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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