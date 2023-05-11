PF faz nova operação contra tráfico de drogas no ES e em mais 5 Estados

Polícia Federal realiza nova operação no Espírito Santo e em outros Estados contra tráfico internacional de drogas Crédito: Polícia Federal

Operação Helix contra o tráfico de drogas. O objetivo é combater uma organização criminosa responsável pela introdução de toneladas de drogas em território nacional além de realizar a lavagem de dinheiro dos lucros obtidos com o tráfico de entorpecentes. Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (11), acontra o tráfico de drogas. O objetivo é combater uma organização criminosa responsável pela introdução de toneladas de drogas em território nacional além de realizar a lavagem de dinheiro dos lucros obtidos com o tráfico de entorpecentes.

A ação visa a cumprir 43 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Espírito Santo

Nos dois anos de investigações, a operação apreendeu quase três toneladas de cocaína além de quase uma dezena de helicópteros que eram utilizados para o transporte da droga que eram trazidas do Paraguai.

PF deflagra a Operação Helix contra organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas Crédito: Polícia Federal

Prisão no Espírito Santo

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, afirmou que no Estado foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e outro de prisão.

O homem preso é investigado por ser um dos "pilotos do tráfico", sendo responsável por pilotar helicópteros e fazer o transporte da droga de países vizinhos da fronteira brasileira na América do Sul para o Brasil. O nome do preso não foi divulgado pela Polícia Federal.

Bloqueio de contas

Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que além das prisões, também está ocorrendo o sequestro de bens, cujos valores estimados ultrapassam R$ 30 milhões de reais, além do bloqueio de contas bancárias das pessoas e empresas envolvidas.

O nome da operação faz alusão ao modus operandi da organização criminosa que se utilizava de helicópteros para a introdução da droga em território nacional. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.