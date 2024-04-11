PF mira investigados por pornografia infantil e prende homem no Norte do ES

Operação aconteceu em São Mateus e Jaguaré Crédito: Divulgação/PF

Segundo a PF, a operação tem como objetivo o combate a crimes praticados na internet. A suspeita é a prática de compartilhamento e armazenamento de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nestes locais. Os investigados são três homens, com idades entre 33 e 36 anos.

Durante a ação foram apreendidos computadores, celulares e equipamentos de armazenamento (como HD e SSD) com suspeita de conterem mídias de violência sexual.

A Delegacia de Polícia Federal de São Mateus vai continuar investigando o caso, para apurar a participação destes e outros suspeitos com atuação criminosa na rede mundial de computadores, informou a PF.