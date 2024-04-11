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Operação Escudo de Atena I

PF mira investigados por pornografia infantil e prende homem no Norte do ES

Ações aconteceram em São Mateus e Jaguaré na manhã desta quinta-feira (11); além de prisão, houve apreensão de equipamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2024 às 10:56

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 10:56

Operação aconteceu em São Mateus e Jaguaré
Operação aconteceu em São Mateus e Jaguaré Crédito: Divulgação/PF
Um homem foi preso com material contendo imagens de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes durante a Operação Escudo de Atena I, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (11). As ações acontecem nas cidades de São Mateus, nos bairros Ribeirão e Bonsucesso, e em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O indivíduo preso não foi identificado. Também não foi informado em qual cidade ele estava.
Segundo a PF, a operação tem como objetivo o combate a crimes praticados na internet. A suspeita é a prática de compartilhamento e armazenamento de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nestes locais. Os investigados são três homens, com idades entre 33 e 36 anos.
Durante a ação foram apreendidos computadores, celulares e equipamentos de armazenamento (como HD e SSD) com suspeita de conterem mídias de violência sexual.
A Delegacia de Polícia Federal de São Mateus vai continuar investigando o caso, para apurar a participação destes e outros suspeitos com atuação criminosa na rede mundial de computadores, informou a PF.
Conforme a instituição, os crimes citados estão previstos nos artigos 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com penas que somadas podem alcançar 10 (dez) anos de reclusão.

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