PF mira investigados por pornografia infantil e prende homem no Norte do ES

Um homem foi preso com material contendo imagens de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes durante a Operação Escudo de Atena I, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (11). As ações acontecem nas cidades de São Mateus, nos bairros Ribeirão e Bonsucesso, e em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O indivíduo preso não foi identificado. Também não foi informado em qual cidade ele estava.
Segundo a PF, a operação tem como objetivo o combate a crimes praticados na internet. A suspeita é a prática de compartilhamento e armazenamento de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nestes locais. Os investigados são três homens, com idades entre 33 e 36 anos.
Durante a ação foram apreendidos computadores, celulares e equipamentos de armazenamento (como HD e SSD) com suspeita de conterem mídias de violência sexual.
A Delegacia de Polícia Federal de São Mateus vai continuar investigando o caso, para apurar a participação destes e outros suspeitos com atuação criminosa na rede mundial de computadores, informou a PF.
Conforme a instituição, os crimes citados estão previstos nos artigos 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com penas que somadas podem alcançar 10 (dez) anos de reclusão.