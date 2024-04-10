Homem é preso por furtar fios na fábrica da Cacau Show em Linhares

Um homem de 36 anos foi detido por seguranças após furtar cerca de 50 quilos de fios de cobre na sede da Cacau Show no bairro Canivete, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada na manhã de terça-feira (9) e conduziu o suspeito, identificado como Kleber Riquilino da Silva, para a Delegacia Regional do município.
Segundo a PM, os seguranças perceberam a presença de Kleber com uma bolsa preta nas costas e um saco branco nas mãos já dentro da área da fábrica. Ao tentar abordá-lo, o indivíduo correu, mas foi alcançado e imobilizado. Em relato aos policiais, o detido disse que pensava que o material estava para descarte, pois estava descascado. Os seguranças contaram aos militares que, desde quando ocorreu o incêndio de grandes proporções na Cacau Show, há vários materiais no pátio da empresa, entre ferros e fios de cobre, e que já houve outras tentativas de furto.
A Polícia Civil informou que Kleber foi autuado em flagrante por furto e encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
Por nota, a Cacau Show informou que colabora com o andamento da investigação e está à disposição da polícia para qualquer esclarecimento.