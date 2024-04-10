Tropa canina da PM do ES ganha reforços e população pode batizar os cachorrinhos

Duas cadelas que atuam na corporação tiveram filhotes, e nasceram treze cachorrinhos, sendo 11 fêmeas e dois machos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Espírito Santo (BAC) vai ganhar reforços de pesos. Duas cadelas que atuam na corporação tiveram filhotes, e nasceram treze cachorrinhos, sendo 11 fêmeas e dois machos. Além dos novos integrantes, a população pode ajudar a escolher os nomes dos doguinhos pelas redes sociais.

As ninhadas, denominadas de Alfa e Bravo, nasceram no final de março. Em vídeos postados pelo Batalhão na internet, é possível ver a cadela Linda, da raça Pastor Alemão, passando por um ultrassom. Ela teve dez filhotes.

Além dela, Uthara, uma Pastor Belga Malinois, teve três filhotes. De acordo com a Polícia Militar, já fazia um tempo que o batalhão não tinha criação própria de cães. Na maioria das vezes, eles eram comprados.

"A ninhada traz economia ao reduzir gastos futuros com a compra de membros da família. Além de economia de custos, vamos ter mais controle no treinamento dos cães, resultando em uma equipe canina mais eficiente e adaptável a diversas situações", explica uma publicação no perfil do batalhão.

Um dos filhotes que farão parte da equipe da Polícia Militar Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os papais dos filhotes também são cães da Polícia que atuam na corporação. Linda cruzou com o cão Favo, já Uthara com Musashi. As duas são mães de primeira viagem, trabalham há alguns anos no Batalhão e são utilizadas para encontrar drogas, arma e munição.

Ajuda para escolher nomes

Após a chegada dos filhotes, agora a corporação pediu ajuda para escolher os nomes dos "futuros heróis caninos". Para a escolha dos nomes, uma série de recomendações foram dadas para que as pessoas possam dar as sugestões. Para a ninhada Alfa, nomes de macho e fêmea com a letra A e para a ninhada Bravo, nomes de macho e fêmea com a letra B.

Os pequenos estão destinados a se tornarem os melhores parceiros dos policiais. As pessoas precisam colocar as sugestões de nomes nos comentários da publicação feita no Instagram do Batalhão de Cães. E ainda tem um brinde. Além dizer que 'batizou' um cachorrinho que trabalha na Polícia Militar, as pessoas que tiverem sugerido os nomes escolhidos vão poder visitar as instalações e conhecer as ninhadas no período propício, depois da liberação da equipe veterinária.

A ideia inicial é de que todos os filhotes possam ajudar no Batalhão, mas segundo o Major Pimenta, subcomandante do BAC, ao longo dos meses testes serão feitos para ver se todos têm a aptidão para o trabalho policial. Enquanto isso, as mamães e os filhotes estão sendo bem cuidados na maternidade que fica na sede do batalhão em Vitória. Após os testes, eles podem ser enviados para ajudar nas patrulhas K9 que ficam espalhadas em todo o Estado.

Recomendações na hora de sugerir o nome:

Para melhor entendimento os nomes devem ser curtos e sem conotação política ou de celebridades;

As sugestões vão ser recebidas até quinta-feira (11) quinta e podem ser dadas na publicação do Instagram;

Os nomes precisam iniciar com a letra A ou B.