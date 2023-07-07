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Norte do ES

PF apreende adolescente de Pinheiros que incentivava mutilação no Discord

O jovem de 17 anos já havia sido alvo de busca na casa em que mora. Mesmo com a investigação, ele continuou praticando crimes na plataforma

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 20:12

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 jul 2023 às 20:12
Polícia Federal
PF apreende adolescente de Pinheiros que incentivava mutilação no Discord Crédito: Carlos Alberto Silva
PF apreende adolescente de Pinheiros que incentivava mutilação no Discord
Um adolescente de 17 anos, de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foi apreendido nesta sexta-feira (7), pela Polícia Federal, apontado como um dos principais responsáveis por crimes praticados no aplicativo Discord, plataforma popular entre jovens. Ele vai responder pelos crimes de incitação à automutilação e outros que não foram divulgados pela PF.
Segundo informações da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, o adolescente já havia sido alvo de busca na casa em que mora. Mesmo com a investigação, ele continuou praticando crimes na plataforma.
O adolescente foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares e ficará apreendido à disposição da Vara Única de Pinheiros.

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