PF apreende adolescente de Pinheiros que incentivava mutilação no Discord
Um adolescente de 17 anos, de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foi apreendido nesta sexta-feira (7), pela Polícia Federal, apontado como um dos principais responsáveis por crimes praticados no aplicativo Discord, plataforma popular entre jovens. Ele vai responder pelos crimes de incitação à automutilação e outros que não foram divulgados pela PF.
Segundo informações da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, o adolescente já havia sido alvo de busca na casa em que mora. Mesmo com a investigação, ele continuou praticando crimes na plataforma.
O adolescente foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares e ficará apreendido à disposição da Vara Única de Pinheiros.