Droga apreendida

Perseguição termina com guarda ferido e homem detido na Grande Vitória

Agente da Guarda Municipal perseguiu suspeito de Ilha da Conceição, em Vila Velha, a Itaquari, em Cariacica; indivíduo foi detido já em casa, em Viana

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:17

Uma perseguição que começou no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, e terminou em Itaquari, Cariacica, terminou com um agente da Guarda Municipal canela-verde ferido, um homem detido e 2 kg de maconha apreendidos, na tarde desta quinta-feira (7). O indivíduo alvo dos agentes foi encontrado em casa, em Viana, quando a corporação descobriu onde ele reside.

Tudo começou quando os agentes da Guarda faziam um patrulhamento no bairro de Vila Velha e viram um motociclista, que estava com uma mochila, em atitude suspeita. O homem recebeu a ordem de parada, mas não obedeceu e fugiu. Durante a perseguição, um dos agentes perdeu o controle da moto que estava pilotando e sofreu um acidente na entrada do bairro Itaquari, já em Cariacica.

O agente da Guarda de Vila Velha ficou ferido, com um corte na região abdominal, e foi levado por militares do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas já recebeu alta. Um vídeo feito por um leitor de A Gazeta, logo após o acidente, mostrou as equipes ajudando o guarda (veja acima).

O suspeito continuou realizando a fuga e foi encontrado já em Viana, cidade onde os agentes descobriram que ele mora. Em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta, o agente Vendramini, da Guarda de Vila Velha, que atuou na ocorrência, informou que o homem foi encontrado sem a mochila e com roupas diferentes das que estava usando no momento da perseguição.

"Posteriormente, o suspeito informou que as roupas e a mochila estavam numa construção em outro bairro em Viana. Fomos ao local que ele indicou e encontramos cerca de 2 kg de droga (maconha), e as roupas que ele usou durante a fuga", disse o agente.

Droga encontrada pela Guarda de Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda de Vila Velha

O agente Vendramini destacou que o suspeito não tem passagens na polícia por tráfico de drogas. "Apesar disso, temos informações de que ele tem outras passagens e estava fazendo esse serviço de transporte de droga nessa região", finalizou.

O motociclista foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. Além da Guarda de Vila Velha, a ação também contou com as guardas de Cariacica e Viana.



