Suspeito foi preso

Filho agride pai idoso e mãe busca ajuda em igreja em Cachoeiro

Polícia Civil disse que o suspeito, d e32 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:00

Um homem de 32 anos foi preso por agredir o pai, de 70 anos, no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (6). A Guarda Municipal chegou ao suspeito após a mãe dele, de 65 anos, esposa da vítima, pedir ajuda a um pastor em uma igreja, informando que o marido dela estava sendo agredido pelo filho.

Conforme boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, o idoso de 70 anos apresentava vários ferimentos no pescoço. A corporação afirmou que o filho dele aparentava estar descontrolado e foi imobilizado pelos agentes. A motivação do crime não foi divulgada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi ao local e prestou atendimento à família. Como não precisou de cuidados médicos, o suspeito foi levado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta