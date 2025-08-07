Home
Filho agride pai idoso e mãe busca ajuda em igreja em Cachoeiro

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:00

Um homem de 32 anos foi preso por agredir o pai, de 70 anos, no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (6). A Guarda Municipal chegou ao suspeito após a mãe dele, de 65 anos, esposa da vítima, pedir ajuda a um pastor em uma igreja, informando que o marido dela estava sendo agredido pelo filho. 

Conforme boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, o idoso de 70 anos apresentava vários ferimentos no pescoço. A corporação afirmou que o filho dele aparentava estar descontrolado e foi imobilizado pelos agentes. A motivação do crime não foi divulgada. 

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi ao local e prestou atendimento à família. Como não precisou de cuidados médicos, o suspeito foi levado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

