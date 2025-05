Tráfico

Passageiro é preso com 1 kg de "haxixe ice" dentro de ônibus na BR 101 em Viana

Passageiro confessou que pegou a droga em São Paulo e receberia R$ 1 mil para levá-la até a Rodoviária de Vitória

Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) a um ônibus de viagem terminou com a apreensão de 1 quilo de "haxixe ice" e um passageiro de 54 anos detido na noite de quarta-feira (14), no km 304 da BR 101, em Viana. Fabricio de Paula Monteiro disse que pegou a droga em São Paulo e entregaria na Rodoviária de Vitória. Para isso, receberia R$ 1 mil. >

A operação de fiscalização começou por volta das 15h30, com foco no combate ao tráfico de drogas e armas em veículos intermunicipais, interestaduais e de turismo. O ônibus abordado, por volta das 19h30, fazia a linha entre Belo Horizonte (MG) e Guarapari (ES).>

Ele relatou que viajou para a capital paulista na última segunda-feira (12), onde pegos o entorpecente no centro da cidade. Depois retornou para Belo Horizonte no dia seguinte e, de lá, viajou para o Espírito Santo, com destino a Vitória, onde deveria entregar a embalagem para o contratante na rodoviária. Em troca do serviço, receberia R$ 1 mil. >