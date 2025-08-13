Veja vídeo

Mão-leve: motorista de app é preso por furtar frentista em posto da Serra

PM disse que Matheus da Conceição Menezes, de 25 anos, confessou que pegou dinheiro do bolso do funcionário do posto para pagar o aluguel do carro que usa para trabalhar

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:21

Um motorista de aplicativo de 25 anos foi preso após ser flagrado por câmeras de segurança (veja acima) furtando um frentista em um posto de combustíveis no bairro Feu Rosa, na Serra, na tarde de quarta-feira (12). A Polícia Militar descreveu em boletim de ocorrência que, ao ser detido, Matheus da Conceição Menezes alegou que pegou o dinheiro para pagar o aluguel do carro que usa para trabalhar.

A PM afirmou no registro que, conforme relatos do frentista, Matheus parou para abastecer um Fiat Siena vermelho e teria aproveitado um momento de distração dele para colocar a mão no bolso da vítima e levar R$ 944 em dinheiro.

As imagens da câmera de segurança do posto de combustíveis mostram o momento exato em que Matheus retira o dinheiro do bolso do frentista. Com base na gravação, e nas informações da placa do veículo, a Polícia Militar localizou o carro e abordou o suspeito no bairro Vila Nova de Colares, também na Serra.

Homem aproveitou momento de distração e furtou frentista Crédito: Videomonitoramento

A PM afirmou que Matheus confessou ter cometido o furto e argumentou que pegou o dinheiro para pagar o aluguel do carro que usa para trabalhar como motorista de aplicativo. Com o suspeito foram encontrados R$ 782. Ele disse aos policiais que já havia gastado parte da quantia furtada, e foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra – para onde também foram levados o montante em espécie e o Fiat Siena vermelho.

A Polícia Civil disse que Matheus foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado a um presídio. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele já tinha uma passagem pelo sistema prisional em abril de 2018, por tráfico de drogas.

