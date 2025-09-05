Violência dentro de casa

Pai preso por estupro da filha no ES se mudou 4 vezes para escapar de denúncias

Criminoso trocou de cidade várias vezes ao longo dos seis anos em que manteve a vítima em cárcere privado

Delegados deram detalhes da prisão do suspeito de abusar da própria filha por anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A Polícia Civil descobriu a situação em maio, quando a vítima conseguiu fugir com a ajuda do irmão, de 16 anos, também mantido em cárcere pelo pai. O adolescente pediu socorro a uma vizinha, que levou a garota a uma unidade de saúde. Em seguida, a jovem registrou um boletim de ocorrência. A polícia instaurou o inquérito e o suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável, sequestro em cárcere privado, ameaça, maus-tratos e abandono intelectual.

Suspeito fugiu após ameaças

O homem fugiu de Vila Velha após receber ameaças de morte e levou o filho de 16 anos. Depois de quatro meses de buscas, policiais encontraram o suspeito junto ao adolescente e a uma companheira, no município de Linhares. A Polícia Civil também apreendeu uma espingarda e munições. Segundo as informações da corporação, o criminoso trabalhava na colheita de café da região.

Vítimas passavam fome

Segundo o delegado Glalber da Costa Cypreste Queiroz, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os adolescentes viviam sob condições precárias, ameaças e violência psicológica constante. “Nos relatos da vítima, ela falava que era constantemente agredida, ficava presa dentro de casa, não tinha o direito de estudar e passava fome”, conta. Atualmente, os dois jovens estão em abrigos sob o acompanhamento do Conselho Tutelar.

Sobre a mãe da adolescente, o delegado informou que ela vive no sul da Bahia, em situação de rua, e é usuária de drogas. “Desde muito pequena, a mãe já não acompanhou a vítima porque o pai se separou muito cedo”, detalhou.

Menina engravidou do pai e deu à luz em casa

A adolescente de 15 anos engravidou duas vezes do suspeito. Em uma delas, deu à luz dentro de casa em Eunápolis (BA) a uma criança que hoje tem 1 ano e 6 meses. Na segunda vez, teve um aborto espontâneo.

O bebê foi resgatado pela DPCA junto à jovem e atualmente está internado em um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Suspeito tinha sete filhos

De acordo com as informações da DPCA, o suspeito tem sete filhos no total, com quatro mulheres diferentes. “A informação que a gente teve é que ele tinha várias parceiras”, afirmou o delegado.

À Polícia Civil, a vítima de 15 anos disse que uma de suas irmãs, que não morava com eles, também foi abusada pelo pai.

