Menina mantida em cárcere teve filho com o pai no ES e foi salva por vizinha

Adolescente, hoje com 15 anos, foi mantida refém dentro de casa por anos e engravidou duas vezes — dando à luz a um bebê dentro da residência

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:47

Arma apreendida com o pai investigado por abusar da própria filha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A adolescente de 15 anos estuprada e mantida em cárcere privado pelo próprio pai, de 36 anos, chegou a engravidar do agressor duas vezes: ela perdeu um dos bebês, e o outro está com 1 ano e 6 meses. O caso foi descoberto depois que o irmão dela, de 16 anos, contou a uma vizinha, em Vila Velha, que a jovem não conseguia sair da cama. A mulher levou a moça a uma unidade de saúde, onde ela revelou os abusos que sofria.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Segundo o delegado Glalber da Costa Cypreste Queiroz, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a jovem era abusada sexualmente, ameaçada e agredida pelo pai desde os 9 anos. Ela e o irmão também viviam sem alimentação adequada.

Para fugir de denúncias, o suspeito mudava de cidade e chegou a passar por Eunápolis, no Sul da Bahia, Jaguaré, Aracruz, Vila Velha e, por último, por Linhares.

As crianças viviam em situação desumana. O histórico dessas crianças é terrível. Além de um crime bárbaro, elas foram mantidas em situação precária Glalber da Costa Cypreste Queiroz Delegado

Em Vila Velha, o homem trabalhava como pedreiro. Segundo o delegado, o crime veio à tona em maio deste ano, quando, por falta de alimentação, a vítima ficou tão debilitada que não conseguia sair da cama. Ao perceber a situação, o irmão contou tudo a uma vizinha e pediu ajuda.

“O irmão relatou que ela estava deitada dentro da casa, que não tinha móveis. Estava deitada sobre o colchão e não queria se levantar para nada. Ele pediu socorro a uma vizinha. O bebê estava com ela e também vivia nessa situação de fome e estava desidratado”, contou o delegado.

Ainda segundo o delegado, quando foi encontrada, a vítima estava desnutrida.

O homem fugiu de Vila Velha após receber ameaças de morte de moradores do bairro onde vivia, levando consigo o filho adolescente. Quatro meses depois, ele foi localizado em Linhares, na última quarta-feira (3). Com ele, a polícia apreendeu uma espingarda.

O bebê está internado em um hospital e não há informações sobre o estado de saúde dele. A adolescente e o irmão dela foram encaminhados para um abrigo.

Em relação à mãe da menina, o delegado contou que há informações de que ela mora no Sul da Bahia, é usuária de drogas e vive em situação de rua.

Vítima deu à luz dentro de casa

Durante os seis anos de abuso, a adolescente engravidou duas vezes. Na primeira gestação, deu à luz a um bebê, hoje com 1 ano e 6 meses, dentro de casa em Eunápolis, no Sul da Bahia. Na segunda gravidez, acabou tendo um aborto espontâneo.

Outra filha abusada

A adolescente de 15 anos contou à Polícia Civil que uma irmã, que não morava com eles, também chegou a ser abusada pelo pai. “Segundo a própria vítima em depoimento, ela presenciou o estupro de uma irmã pelo pai”, destacou o delegado.

O criminoso foi indiciado por estupro de vulnerável, sequestro, cárcere privado, ameaça, maus-tratos e abandono intelectual.

