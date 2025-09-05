Home
Pai é preso no ES suspeito de estupro e cárcere da filha dos 9 aos 15 anos

Polícia Civil disse que a situação foi descoberta após a adolescente conseguir fugir e registrar um boletim de ocorrência

Redação de A Gazeta

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 07:47

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha e mantê-la em cárcere privado dos nove aos 15 anos. A prisão aconteceu em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última quarta-feira (3), mas foi divulgada pela Polícia Civil no final da noite de quinta-feira (4). A corporação informou que a situação foi descoberta após a adolescente conseguir fugir e registrar um boletim de ocorrência. 

A operação que terminou com a prisão do suspeito foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), com apoio do 12º Batalhão da Polícia Militar (PM), na zona rural do município. A Polícia Civil vai informar mais detalhes sobre o caso em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (5).

