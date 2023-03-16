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Confusão

Paciente faz quebra-quebra em posto de saúde e depreda carros em Piúma

Segundo prefeitura, homem queria ser atendido na frente das pessoas que estavam na unidade e iniciou a depredação, na rua, ele atingiu alguns carros utilizando uma pedra

Publicado em 16 de Março de 2023 às 13:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mar 2023 às 13:52
Homem em surto depreda posto de saúde e carros em Piúma
Homem em surto depreda posto de saúde e carros em Piúma Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem acabou detido após depredar um posto de saúde no bairro Acaiaca, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, e danificar carros estacionados com uma pedra. O delegado do município, David Gomes, que estava à paisana na região, conteve o suspeito até a chegada da Polícia Militar. Segundo a prefeitura, o indivíduo queria ser atendido na frente de pacientes que estavam agendados.
Segundo o delegado, ele estava próximo do local quando recebeu um telefonema de uma pessoa informando sobre a situação. Ele diz que deu voz de prisão ao suspeito, o algemou e aguardou a chegada da Polícia Militar. Populares queriam agredir o homem por conta dos danos causados.
Imagens registradas dentro do posto de saúde mostram os objetos quebrados no chão. Computadores, impressora, balcão, telefone e outros equipamentos de trabalho foram depredados.
A Prefeitura de Piúma informou que o rapaz, desconhecido, chegou na unidade de saúde buscando atendimento médico e foi bem recepcionado pela equipe.
A prefeitura conta que ao ser informado que não haveria possibilidade de ser atendido naquele momento, em razão de já haver pacientes agendados aguardando atendimento, o homem se descontrolou e passou a depredar o patrimônio público, não aguardando a recepcionista terminar de passar as orientações.
Ninguém ficou ferido na confusão, mas, em razão dos danos no local, os atendimentos desta quinta e sexta-feira (17) foram suspensos, retornando normalmente na próxima segunda-feira (20).
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encaminhado à delegacia de Piúma. Sobre a autuação, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento na delegacia de Piúma e somente após a finalização das oitivas da ocorrência terão informações do procedimento que será adotado pelo delegado.

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