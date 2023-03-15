Suspeito de ter matado homem que se refugiou em creche é preso em Cachoeiro

Ao todo, seis pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante operação policial em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ PC

No dia do crime, Igor havia sido baleado nas nádegas e foi socorrido vivo para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. No entanto, para a jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, o delegado Felipe Vivas disse que o tiro atingiu a vítima em uma região vascularizada, que não aguentou o ferimento e acabou morrendo depois.

Segundo a Polícia Civil (PC) , contra o suspeito de 26 anos havia um mandado de prisão preventiva por homicídio.

Outras prisões

Além desse, outros foram presos, totalizando seis pessoas presas e um adolescente apreendido. A PC informou que essa foi uma operação – que aconteceu nos bairros Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, Zumbi e Aquidaban – com o intuito de cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e mandados de prisão.

No bairro Zumbi, os policiais prenderam em flagrante dois suspeitos, de 23 e 26 anos – sendo esse o suspeito de assassinar Igor – e apreenderam um adolescente de 17 anos. Com eles, a polícia encontrou duas submetralhadoras 9mm, 24 munições 9mm, quatro carregadores de Sub, além de 31,50 gramas de maconha, 2,5 gramas de crack, 80 gramas de cocaína e R$136.

Polícia prende 6 pessoas e apreende um adolescente em Cachoeiro

Ainda no bairro Zumbi, os policiais prenderam um suspeito de 39 anos. Contra ela havia um mandado de prisão condenatório pelos crimes de incêndio e furto.

Já no bairro Dr. Luiz Tinoco, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais foram até a residência de dois suspeitos, de 35 e 28 anos. No local, foi apreendida uma bucha de maconha e ainda foi verificado que um veículo Crossfox estava com restrição judicial.

Por fim, no bairro Aquidaban foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de 39 anos. Com ele os policiais apreenderam um revólver calibre 32, um revólver calibre 38, uma pistola calibre .380, 19 munições de calibre 380, uma munição de calibre 38 e duas munições de calibre 32.

Durante a operação os policiais ainda apreenderam armas, munições e drogas Crédito: Divulgação \ PC

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), de Cachoeiro de Itapemirim, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Relembre o crime

Um homem, de 22 anos, foi baleado no dia 2 de agosto de 2022, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e se refugiou na creche EMEB "Professora Idalina Cunha Moraes".

A equipe do Samu e da Polícia Militar encontraram o homem baleado dentro da escola EMEB "Profª Idalina Cunha Moraes" Crédito: Divulgação \ PM

Polícia Militar (PM) explicou que o indivíduo foi alvejado por disparos de arma de fogo e, em fuga, entrou na escola. “Em contato com a vítima no local, ela afirmou que teria sido atacada por indivíduos do tráfico de drogas da região, com o qual ele teria envolvimento”, divulgou, em nota. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).