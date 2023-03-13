Homem procurado pela polícia por cometer crimes no RJ é preso em Cachoeiro

O homem de 39 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ PC

Segundo a Polícia Civil (PC) , o investigado já havia fugido para o Espírito Santo há mais de um ano, mas sem que os policiais conseguissem o local exato do esconderijo.

Contudo, nos últimos dias ele foi localizado por meio de informações colhidas durante as investigações. As diligências tiveram início às 5h, quando os investigadores se posicionaram em pontos estratégicos para efetuar a prisão, que acabou ocorrendo no bairro Aquidaban, por volta das 11h.

O delegado Rafael Amaral se pronunciou sobre o ocorrido. “Prisão de tal importância reforça ainda mais a congruência entre as forças policiais estaduais, que estão sempre em contato, com o fim de dar a resposta que a sociedade espera e merece”, comentou.

O homem foi entregue ao Plantão da 7º Delegacia Regional de Cachoeiro, de onde foi recambiado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro, para, posteriormente, ser levado para um presídio do RJ.