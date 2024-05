Operação mira facção que impõe terror em bairros de Cariacica

Objetivo é capturar lideranças e desarticular organização criminosa que atua em Porto de Santana, Porto Novo e Morro do Quiabo

Moradores de Porto de Santana, Porto Novo e Morro do Quiabo, em Cariacica , acordaram e viram agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/ES) pelas ruas. É que, nesta terça-feira (28), foi realizada a Operação Lei e Ordem, que mira a organização criminosa que comanda o tráfico de drogas e impõe terror na região.

De acordo com a Polícia Federal , foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão no Espírito Santo e em Minas Gerais .

Segundo as investigações, a ousadia dos traficantes chamou a atenção: eles portam armas e vendem drogas em locais públicos.

Outro momento em que costumam ostentar armamento pesado é em festas clandestinas que acontecem no alto do Morro do Quiabo, na região de Porto de Santana.