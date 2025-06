Tráfico de drogas

Operação Dominó: polícia prende mais um suspeito em Afonso Cláudio

Polícia Civil afirma que ação tem objetivo de combater o tráfico de drogas na região; outros investigados já foram presos em outras fases da operação

Publicado em 9 de junho de 2025 às 13:55

Operação Dominó: polícia prende mais um suspeito em Afonso Cláudio Crédito: Polícia Civil

Mais um suspeito de integrar um esquema de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, durante a Operação Dominó, com foco em combater esse tipo de crime no município. Agentes da corporação realizaram diligências na última quinta (5) e sexta-feira (6), que resultaram na prisão do homem de 37 anos e na apreensão de 500 gramas de cocaína. >

A Operação Dominó já resultou em outras prisões neste ano, em ocasiões diferentes – um apontado como líder da quadrilha e de outros seis envolvidos, e também em 2024, quando nove pessoas foram presas durante uma ação. Na última quinta-feira, policiais foram ao bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, e, com apoio de um cão farejador, descobriu um possível esconderijo de drogas e munições que pertenciam a um dos investigados que já estava preso.>

Em uma área de mata, foi localizada uma sacola enterrada contendo cerca de 500 gramas de cocaína. Em seguida, os policiais encontraram outra sacola com munições. O material foi encaminhado à Polícia Científica para identificação de impressões digitais que pudessem levar a algum suspeito. >

Na noite seguinte, no mesmo bairro, a polícia encontrou um suspeito com dois papelotes de substância semelhante à cocaína, a quantia de R$ 1.048 em espécie e dois aparelhos celulares. Todo o material apreendido foi encaminhado à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para os devidos procedimentos.>

"Com base na operação realizada no mês passado, aprofundamos a análise dos dados telemáticos obtidos e conseguimos identificar novos pontos de atuação do grupo criminoso, incluindo áreas de armazenamento de drogas e rotas utilizadas para distribuição dos entorpecentes. Esse trabalho de inteligência tem sido essencial para o avanço das investigações e novas prisões”, ressaltou o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Serrano, delegado Alberto Roque Peres.>

