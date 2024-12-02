Operação Dominó: polícia do ES prende 9 pessoas em ação contra o tráfico

Nove pessoas, com idades entre 25 e 57 anos, foram presas pela Polícia Civil durante a Operação Dominó, deflagrada na última sexta-feira (29). Desse total, seis foram por meio de mandados, expeditos pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana capixaba, e cumpridos em Afonso Cláudio, Vitória, Vila Velha, Ibatiba, Venda Nova do Imigrante e em Espera Feliz, município do Estado de Minas Gerais. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado, com objetivo foi desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Serrano, seis homens foram presos por força de mandado de prisão preventiva, e, durante o cumprimento das buscas, um homem de 33 e uma mulher de 57 anos também foram presos em flagrante por tráfico de drogas, e um homem de 37 anos por posse irregular de arma de fogo.
‘Operação Dominó’ prende nove pessoas por tráfico em Venda Nova do Imigrante
A investigação foi iniciada após a prisão de um homem no dia 10 de julho deste ano por tráfico de drogas no município. Segundo a polícia, além dos nove mandados de prisão, 11 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça e cumpridos na Região Serrana.
Ainda na operação, foram apreendidas uma espingarda calibre 32, 40 pedras de crack, além de cinco papelotes de cocaína e 115 gramas de haxixe. Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.
Correção
02/12/2024 - 11:55
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil corrigiu a informação sobre o total de presos, esclarecendo que seis prisões foram em cumprimento de mandado, e três, em flagrante. O título e o texto foram corrigidos.