Operação Dominó

Apontado como líder de quadrilha é preso debaixo de cama nas montanhas do ES

Ação, que mira organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, resultou na prisão de dois suspeitos, de 37 e 52 anos, na apreensão de uma arma de fogo e munições

Publicado em 26 de maio de 2025 às 14:14

Apontado como líder de organização criminosa é preso escondido debaixo da cama em Venda Nova do Imigrante Crédito: Polícia Civil

Apontado como líder de uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas na Região Serrana do Espírito Santo, foi preso Rafael Roncette de Lima, 37 anos, durante a 3ª fase da Operação Dominó, deflagrada pela Polícia Civil. A prisão, em cumprimento de mandado, ocorreu na comunidade de Brambila, zona rural de Venda Nova do Imigrante, na última quinta-feira (22), mas as informações foram divulgadas nesta segunda-feira (26). A corporação disse que o homem foi localizado escondido debaixo da cama do quarto de um amigo. >

Segundo a polícia, havia um mandado de prisão preventiva contra Rafael pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo. Ele foi alvo de um mandado de busca em outra fase da operação, no dia 16 de maio, no município de Afonso Cláudio, mas não foi localizado no dia. Na ocasião, seis pessoas foram presas.>

A operação foi deflagrada pelo coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática Serrano (Ciat Serrano) e da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres.>

A Polícia Civil informou que descobriu que Rafael estava escondido na residência de um amigo, um homem de 52 anos, em Venda Nova do Imigrante. Durante as buscas na casa, foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm registrada, 76 munições do mesmo calibre e duas munições calibre .44. Um veículo Corolla utilizado pelo homem foragido também foi apreendido. >

>

O amigo de Rafael também acabou preso em flagrante por posse ilegal de munição de uso permitido e favorecimento pessoal, mas pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade. Após os procedimentos de praxe, Rafael Roncette de Lima, 37 anos, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta