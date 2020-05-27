Operação da PF busca suspeito de assaltar agências dos Correios no ES

A Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de prender um assaltante de agências dos Correios no Espírito Santo. A ação, chamada de Operação BN, aconteceu na manhã desta quarta-feira (27). Foi cumprido um mandado de busca e apreensão no endereço do investigado em Jacaraípe, na Serra. No entanto, o homem não foi encontrado e é considerado foragido.
De acordo com as investigações, o homem de 19 anos participou de roubos a agências dos Correios no Espírito Santo entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Até o momento, segundo a PF, foi comprovada a participação dele em quatro roubos neste período, sendo no dia 5 de dezembro, em Fundão; 10 de dezembro, em Pancas; 21 de janeiro, em Viana e 22 de janeiro, em Anchieta.
Os outros envolvidos nesses crimes estão presos, de acordo com a Polícia Federal, e as investigações continuam para localizar o último suspeito. O investigado responderá pelo crime de roubo triplamente qualificado, cujas penas somadas poderão chegar a 16 anos de reclusão por cada roubo.