Após receber droga pelos Correios, homem é preso pela PF no ES

A prisão aconteceu após os Correios enviarem uma notícia crime para a Polícia Federal ao detectar que uma encomenda continha possíveis objetos ilícitos e com destino para a cidade de Jaguaré. Após a confirmação do endereço, equipes da Polícia Federal em São Mateus aguardaram a entrega e efetuaram a prisão logo em seguida, quando confirmou a presença dos entorpecentes na encomenda. Não foi informado de onde a encomenda foi enviada.