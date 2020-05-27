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Jaguaré

Após receber droga pelos Correios, homem é preso pela PF no ES

A ação foi realizada em parceria com a área de segurança dos Correios. Foram apreendidos 51 comprimidos de ecstasy e 1 grama da substância conhecida como MD
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 11:06

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 11:06

Com homem preso, Polícia Federal apreendeu drogas que foram recebidas pelos Correios
Com homem preso, Polícia Federal apreendeu drogas que foram recebidas pelos Correios Crédito: Divulgação / Polícia Federal
Uma pessoa foi presa em flagrante após receber drogas por encomenda entregue pelos Correios no município de Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (26). A ação foi realizada pela Polícia Federal em parceria com a área de segurança da empresa estatal. Foram apreendidos 51 comprimidos de ecstasy e 1 grama da substância conhecida como MD.
A prisão aconteceu após os Correios enviarem uma notícia crime para a Polícia Federal ao detectar que uma encomenda continha possíveis objetos ilícitos e com destino para a cidade de Jaguaré. Após a confirmação do endereço, equipes da Polícia Federal em São Mateus aguardaram a entrega e efetuaram a prisão logo em seguida, quando confirmou a presença dos entorpecentes na encomenda. Não foi informado de onde a encomenda foi enviada.
Entre os entorpecentes apreendidos, estavam 51 comprimidos de ecstasy
Entre os entorpecentes apreendidos, estavam 51 comprimidos de ecstasy Crédito: Divulgação / Polícia Federal
O homem preso foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. De acordo com a Polícia Federal, as investigações estão sendo realizadas para identificar a pessoa que enviou a droga.
Os investigados vão responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão, aumentada de um sexto a dois terços.
Após receber droga pelos Correios, homem é preso pela PF no ES

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