Uma pessoa foi presa em flagrante após receber drogas por encomenda entregue pelos Correios no município de Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (26). A ação foi realizada pela Polícia Federal em parceria com a área de segurança da empresa estatal. Foram apreendidos 51 comprimidos de ecstasy e 1 grama da substância conhecida como MD.
A prisão aconteceu após os Correios enviarem uma notícia crime para a Polícia Federal ao detectar que uma encomenda continha possíveis objetos ilícitos e com destino para a cidade de Jaguaré. Após a confirmação do endereço, equipes da Polícia Federal em São Mateus aguardaram a entrega e efetuaram a prisão logo em seguida, quando confirmou a presença dos entorpecentes na encomenda. Não foi informado de onde a encomenda foi enviada.
O homem preso foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. De acordo com a Polícia Federal, as investigações estão sendo realizadas para identificar a pessoa que enviou a droga.
Os investigados vão responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão, aumentada de um sexto a dois terços.
Após receber droga pelos Correios, homem é preso pela PF no ES