O relato da filha que viu a mãe ser assassinada pelo companheiro na Serra

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 15:37
O desespero de uma filha para salvar a própria mãe marcou as últimas horas de vida de Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 36 anos. A estudante de direito Khauany Bittencourt, de 19, viu o companheiro da mãe atacá-la com uma faca dentro de casa, em Residencial Jacaraípe, na Serra, e entrou em luta corporal para impedir que ele continuasse. “Eu assegurei que a faca não entrasse novamente nela”, relatou. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.
Rayana era administradora e deixa quatro filhos. O mais novo, de cinco anos, e a filha mais velha, Khauany, testemunharam a agressão.
A jovem contou que saiu de Vitória às pressas após receber ligações da mãe por volta de 0h40, pedindo ajuda e afirmando que seria morta. Assim que chegou ao local, por volta de 3h20, encontrou a mãe sendo esfaqueada dentro de casa.
Ao tentar impedir que o agressor continuasse o ataque, Khauany entrou em luta corporal.
A jovem relatou ainda que o motociclista de aplicativo que a levou também tentou ajudar e acabou ferido.
Em um dos momentos mais tensos, ela conseguiu derrubar a faca durante a briga. “Nisso que a faca caiu e eu fiz o movimento de pegar a faca, ele fez o movimento de bater mais na minha mãe.” A jovem então avançou contra o agressor: “Ele ficou assim: ‘Vai me dar facada?’ E eu gritava: ‘Vai embora, vai embora’. O homem teria fugido de carro em seguida.
Segundo Khauany, as agressões eram constantes. Ela afirmou que o suspeito chegou a ser preso durante uma viagem ao Rio de Janeiro após agredir Rayana por ciúmes.
Uma cena que marcou Khauany foi quando percebeu que o irmão mais novo, de cinco anos, assistia a tudo sem entender o que estava acontecendo. Ela conta que tentava entender se a mãe ainda reagia, mas o choque e a violência da cena a paralisou por alguns instantes.
A jovem contou que, naquele momento, não conseguia avaliar se Rayana ainda respirava e entrou em desespero ao perceber que estava sozinha dentro da casa com o agressor e a criança. Desesperada, a jovem correu para a rua em busca de ajuda.
"Eu saí correndo, eu tentei bater em todos os portões, mas ninguém me atendia, ninguém me atendia".
Rayana ainda chegou a sair do imóvel para pedir socorro. Segundo a família, ela bateu no portão de uma vizinha antes de cair. A administradora foi socorrida pelo Samu e levada à UPA de Castelândia, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada por volta das 5h30, mas os militares não encontraram ninguém no endereço mencionado. Pouco depois, eles souberam que duas pessoas haviam sido esfaqueada e estariam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Na unidade, constataram que Rayana não resistiu. A outra vítima é um motociclista de aplicativo que interveio na briga e acabou ferido com golpes de faca.
Familiares relataram à PM que o motociclista de aplicativo foi ao local levar a filha mais velha de Rayana. A jovem pediu a corrida e foi de Vitória e até a casa da mãe após saber que o casal estava discutindo. Chegando à residência, presenciou a briga e o profissional que a levou tentou intervir, mas acabou ferido no abdômen e buscou atendimento na UPA. Já a administradora, esfaqueada na coxa direita e no peito, foi levada à unidade pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu).
