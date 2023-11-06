Mulher tem orelhas arrancadas nos dentes pelo ex em Viana

Um homem de 31 anos é investigado pela Polícia Civil por arrancar as orelhas da ex-companheira, uma dona de casa de 24 anos, durante uma discussão na casa dele, no bairro Eldorado, em Viana , na última sexta-feira (3). Os nomes dos envolvidos não serão identificados, para preservar a identidade da vítima. A vítima está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

O irmão da dona de casa, que preferiu não se identificar, contou para A Gazeta que os dois tinham se separado recentemente, após cerca de três anos juntos. Ao ir até à casa onde eles viviam para buscar alguns itens pessoais, o suspeito tentou manter relações com ela, sem sucesso. Houve um início de discussão e, pouco depois, ele mordeu as duas orelhas da jovem. O indivíduo, segundo familiares da mulher, está em liberdade.

Avenida onde mulher teve as orelhas arrancadas por ex-companheiro em Viana Crédito: Google Maps | Reprodução

"Quando ela disse que não, que não queria ter nada com ele, o J. perdeu o controle. Começou a bater nela e disse que ia matá-la, mas a K. gritou, grito muito, e conseguiu fugir para a casa da sogra, que fica bem ao lado. A filha deles, que tem dois anos, também estava na hora da briga e ficou com uns arranhões pelo corpo", contou o irmão.

"Depois de tudo o que aconteceu, ele ainda mandou uma mensagem para a K., falando que a orelha cortada dela ia ficar como um sinal, para que os outros homens vejam como ela é 'safada'" Y. - Irmão da vítima

O quadro da dona de casa é estável, mas ainda não há previsão de alta, conforme explicou o irmão. A expectativa é que ela passe por uma cirurgia nesta quarta-feira (08) "Graças a Deus está viva, que é o mais importante", disse.

Histórico de agressões

Ainda de acordo com parentes, essa não é a primeira vez que a jovem foi violentada pelo ex-companheiro. Outras agressões parecidas – mas menos graves – já tinham ocorrido, e uma medida protetiva chegou até a ser aberta contra o suspeito, segundo afirmou o irmão.

"O problema é que ela acreditava na mudança do 'cara', porque minha irmã é uma pessoa muito família. Todo mundo era contra a relação dos dois, mas ela sempre foi a favor de manter o pai perto da filha. Só que o J. não entendia que os dois já não estavam mais juntos, que ela não era dele", apontou.

O que diz a PC

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o irmão da vítima compareceu na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica, onde prestou depoimento e recebeu o encaminhamento para a vítima realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.