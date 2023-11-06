Disparidade entre homens e mulheres na divisão de trabalhos domésticos prejudica mulheres no mercado de trabalho, diz pesquisadora Crédito: Freepik

Um estudo intitulado " Quanto vale o amor materno? Apenas abraços e beijos? ", realizado pelos pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-IBRE) Isabela Duarte Kelly, Hildete Pereira de Melo e Claudio Considera, buscou valorar esse tipo de trabalho a fim de chamar a atenção para a quantidade de horas dedicadas pelas mulheres aos trabalhos "invisíveis".

"As pessoas não percebem a importância disso. Muitos acreditam que esse trabalho não remunerado de afazeres domésticos e cuidados é feito pelas mulheres por algum instinto materno, é feito por amor. Mas, na realidade, é um trabalho essencial para a vida humana. Quando ele não é feito pelas mulheres de graça em seus lares, normalmente você paga outra pessoa para fazer, você terceiriza", ressalta a pesquisadora Isabela Duarte, em entrevista para A Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Mulheres dedicam 9 horas a mais a trabalho de cuidado do que homens no ES

Impacto na economia

Para chegar a esse índice, os pesquisadores do IBRE consideraram o valor médio de trabalhadores e trabalhadoras domésticas em cada Estado do Brasil e depois cruzaram a informação com dados da Pnad Contínua. As horas dedicadas a essas tarefas são coletadas pelo IBGE na quinta visita. Na pesquisa, eles questionam quanto tempo os moradores do domicílio (homens e mulheres) dedicaram a afazeres domésticos.

Para o estudo, foram levantados dados de todos os Estados. No Espírito Santo, foram analisados os números do ano de 2019. Segundo Isabela, a contribuição do trabalho não remunerado ao Produto Interno Bruto (PIB) capixaba seria de 12,7% naquele ano, somando mais de R$ 17,4 bilhões. Desse valor, 66,4% (R$ 11,5 bilhões) corresponderam a trabalhos feitos por mulheres. No cálculo foi considerado, também, o PIB do Estado em 2019, de R$ 137,3 bilhões. Nacionalmente, o levantamento concluiu que, se contabilizado, o trabalho não pago de afazeres domésticos e cuidados nas famílias acrescentaria 13% ao PIB brasileiro.

Caminhos para mudança

Para Isabela, essa disparidade em relação à atividade doméstica prejudica a empregabilidade de mulheres. "Isso é um dos principais pontos que impedem que as mulheres consigam se encontrar em melhores posições no mercado de trabalho, em empregos que remunerem melhor", apontou.

A pesquisadora observa, ainda, que se trata de uma construção social o fato de as mulheres serem destinadas ao lar enquanto os homens são destinados ao espaço público. "É necessária uma mudança dessa perspectiva. Para agora, é necessário um aumento na oferta de creches públicas e do tempo de licença paternidade. O fato dos homens terem menos tempo de licença os leva a crer que a responsabilidade do filho, por exemplo, não seja tão grande para eles", concluiu.