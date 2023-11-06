Preso por atirar na namorada, assessor de vereador de Vitória é exonerado

Preso após dar um tiro na namorada na última quinta-feira (2), Nicolas dos Santos Peruzzo, de 22 anos, assessor do vereador Duda Brasil (União), foi exonerado da Câmara de Vitória nesta segunda-feira (6). A decisão foi publicada no Diário Oficial da Casa.
No dia do crime, Nicolas entrou armado na casa da namorada, Tayná Roberta, de 26 anos, foi até o quarto dela, e, após uma discussão, deu um tiro – que perfurou o pulmão da universitária. Em seguida, o rapaz fugiu. A jovem ficou internada por três dias, e teve alta médica no último domingo (5). Segundo o pai, ela está bem.