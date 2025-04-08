Mulher tem o celular furtado dentro de unidade do Procon em Vitória

Uma mulher teve o celular furtado dentro de uma unidade do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), no Centro de Vitória, na tarde de segunda-feira (07). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima aguardava atendimento no Procon quando um casal — Jones Aparecido Nunes dos Santos, de 40 anos, e uma mulher de 56 anos — furtou o aparelho.
O celular, da marca Xiaomi, estava sobre uma cadeira quando a mulher que estava com Jones posicionou-se ao lado do aparelho, disfarçou sua presença, e foi apoiada por Jones, que aproveitou o momento para colocar o celular no bolso. A dona do celular logo sentiu falta do objeto e começou a procurá-lo, questionando os suspeitos, que alegaram não ter visto o item.
Foi nesse momento que Jones se levantou da cadeira onde estava e descartou o celular furtado em uma lixeira, na tentativa de não ser identificado. O aparelho foi localizado por policiais no mesmo local, após consulta às câmeras de segurança do local, que permitiram a identificação dos suspeitos. Jones e a mulher que estava com ele foram conduzidos para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. O celular furtado foi devolvido à proprietária.
A Polícia Civil (PC) informou que o suspeito, de 40 anos, foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A informação foi confirmada pela Secretaria de Justiça (Sejus) do Espírito Santo, que destacou que Jones deu entrada no CTV na manhã desta terça-feira (08). Já sua companheira, de 56 anos, foi liberada, pois, segundo a corporação, "a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento".
A Polícia Militar do Espírito Santo declarou que realiza policiamento preventivo e planejamento de ações com o objetivo de prevenir crimes e garantir a segurança dos cidadãos. A corporação reforça a importância do registro das ocorrências, o que permite rastrear os locais onde ocorrem roubos e furtos de celulares.
A Polícia Civil também destacou que está "atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos reportados. Dentro de suas atribuições, a Polícia Civil do Espírito Santo tem dedicado esforços à investigação e solução desses crimes, além da prisão dos autores". A PC ainda ressaltou a importância do Projeto Recupera, uma operação permanente voltada para a recuperação de aparelhos telefônicos roubados e furtados, com o objetivo de devolvê-los aos seus legítimos proprietários. Para isso, são utilizadas tecnologias avançadas de rastreamento e identificação, além da colaboração com operadoras de telefonia e outras autoridades de segurança pública.
Em nota, o Procon respondeu que foi registrado um caso isolado de furto nas dependências da sede do órgão "Um fato raro, que não costuma ocorrer nas instalações do Procon-ES. Graças ao eficiente sistema de monitoramento interno, os supostos autores foram rapidamente identificados. A Polícia Penal realizou a abordagem imediata e, em seguida, a Polícia Militar efetuou a condução dos envolvidos. O aparelho furtado foi recuperado e devidamente devolvido à proprietária. A ação integrada demonstra a eficácia da cooperação entre as forças de segurança do Estado e reforça a parceria institucional com os demais órgãos do Governo".
De acordo com dados do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo, nos três primeiros meses de 2025, foram 2633 celulares furtados no estado. Vitória lidera o ranking dos furtos com 730 casos, seguida de Serra, Vila velha e Cariacica. Já no caso dos roubos, foram 2.338 casos no território capixaba. Cariacica lidera o ranking com 593 casos, seguidos de Vila Velha e Serra. Vitória ocupa a quarta posição.