Mulher tem o celular furtado dentro de unidade do Procon em Vitória

Vitória lidera o índice de furtos no estado do Espírito Santo Crédito: TV Gazeta Sul / Diego Gomes

Uma mulher teve o celular furtado dentro de uma unidade do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), no Centro de Vitória, na tarde de segunda-feira (07). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima aguardava atendimento no Procon quando um casal — Jones Aparecido Nunes dos Santos, de 40 anos, e uma mulher de 56 anos — furtou o aparelho.

O celular, da marca Xiaomi, estava sobre uma cadeira quando a mulher que estava com Jones posicionou-se ao lado do aparelho, disfarçou sua presença, e foi apoiada por Jones, que aproveitou o momento para colocar o celular no bolso. A dona do celular logo sentiu falta do objeto e começou a procurá-lo, questionando os suspeitos, que alegaram não ter visto o item.

Foi nesse momento que Jones se levantou da cadeira onde estava e descartou o celular furtado em uma lixeira, na tentativa de não ser identificado. O aparelho foi localizado por policiais no mesmo local, após consulta às câmeras de segurança do local, que permitiram a identificação dos suspeitos. Jones e a mulher que estava com ele foram conduzidos para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. O celular furtado foi devolvido à proprietária.

A Polícia Civil (PC) informou que o suspeito, de 40 anos, foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A informação foi confirmada pela Secretaria de Justiça (Sejus) do Espírito Santo, que destacou que Jones deu entrada no CTV na manhã desta terça-feira (08). Já sua companheira, de 56 anos, foi liberada, pois, segundo a corporação, "a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento".

A Polícia Militar do Espírito Santo declarou que realiza policiamento preventivo e planejamento de ações com o objetivo de prevenir crimes e garantir a segurança dos cidadãos. A corporação reforça a importância do registro das ocorrências, o que permite rastrear os locais onde ocorrem roubos e furtos de celulares.

A Polícia Civil também destacou que está "atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos reportados. Dentro de suas atribuições, a Polícia Civil do Espírito Santo tem dedicado esforços à investigação e solução desses crimes, além da prisão dos autores". A PC ainda ressaltou a importância do Projeto Recupera, uma operação permanente voltada para a recuperação de aparelhos telefônicos roubados e furtados, com o objetivo de devolvê-los aos seus legítimos proprietários. Para isso, são utilizadas tecnologias avançadas de rastreamento e identificação, além da colaboração com operadoras de telefonia e outras autoridades de segurança pública.

Em nota, o Procon respondeu que foi registrado um caso isolado de furto nas dependências da sede do órgão "Um fato raro, que não costuma ocorrer nas instalações do Procon-ES. Graças ao eficiente sistema de monitoramento interno, os supostos autores foram rapidamente identificados. A Polícia Penal realizou a abordagem imediata e, em seguida, a Polícia Militar efetuou a condução dos envolvidos. O aparelho furtado foi recuperado e devidamente devolvido à proprietária. A ação integrada demonstra a eficácia da cooperação entre as forças de segurança do Estado e reforça a parceria institucional com os demais órgãos do Governo".