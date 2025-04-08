Assaltante dá nome do enteado para tentar não ser preso em Vila Velha

Um homem de 46 anos acabou preso suspeito de roubar um celular na subida da Terceira Ponte, altura do bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Durante a abordagem, ele se identificou para os policiais fornecendo o nome do enteado, e somente após inúmeras tentativas, os militares conseguiram descobrir o verdadeiro nome do indivíduo, que se chama Paulo de Souza Alves.
A Polícia Militar informou que contra Paulo havia um mandado de prisão em aberto por ameaça e roubo expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha.
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, uma jovem de 21 anos disse que estava a caminho do trabalho, quando passava próximo à subida da Terceira Ponte e foi abordada pelo homem, que estava em uma bicicleta. A vítima contou à PM que o suspeito pegou o celular dela e fugiu, mas acabou contido por testemunhas que passavam pelo local. Foi quando os militares questionaram a identidade de Paulo, que, inicialmente, deu o nome do enteado.
Paulo foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por atribuir-se falsa identidade e por furto qualificado, e, depois, encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).