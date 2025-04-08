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Assaltante dá nome do enteado para tentar não ser preso em Vila Velha

Criminoso se identificou com o nome do enteado, mas, após inúmeras tentativas dos policiais, ele acabou informando seu nome verdadeiro; ele foi autuado por usar falsa identidade e furto qualificado

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 10:54

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 abr 2025 às 10:54
Um homem de 46 anos acabou preso suspeito de roubar um celular na subida da Terceira Ponte, altura do bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Durante a abordagem, ele se identificou para os policiais fornecendo o nome do enteado, e somente após inúmeras tentativas, os militares conseguiram descobrir o verdadeiro nome do indivíduo, que se chama Paulo de Souza Alves.
Polícia Militar informou que contra Paulo havia um mandado de prisão em aberto por ameaça e roubo expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha. 
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, uma jovem de 21 anos disse que estava a caminho do trabalho, quando passava próximo à subida da Terceira Ponte e foi abordada pelo homem, que estava em uma bicicleta. A vítima contou à PM que o suspeito pegou o celular dela e fugiu, mas acabou contido por testemunhas que passavam pelo local. Foi quando os militares  questionaram a identidade de Paulo, que, inicialmente, deu o nome do enteado.
Paulo foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por atribuir-se falsa identidade e por furto qualificado, e, depois, encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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