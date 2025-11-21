Home
Mulher é presa ao tentar entrar com drogas e celular em presídio de Viana

Ela admitiu que receberia R$ 3 mil para deixar material na Penitenciária de Segurança Máxima para que outro detento pegasse; mulher foi ao local visitar companheiro

Imagem de perfil de Vitor Antunes

Vitor Antunes

Estagiário / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:10

Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo
Mulher tentou entrar com drogas em presídio no Complexo Penitenciário de Viana Crédito: DiVulgação | Governo do ES

Uma mulher de 27 anos foi presa ao tentar entrar com drogas e um celular na Penitenciária de Segurança Máxima 1, em Viana, na manhã de quinta-feira (20). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus), Ludimila Sarmento de Oliveira foi visitar o companheiro, e, durante a revista no scanner corporal, foi identificada a presença de objetos suspeitos junto ao corpo dela.

Ela admitiu que receberia R$ 3 mil para deixar material na Penitenciária de Segurança Máxima para que outro detento pegasse; mulher foi ao local visitar companheiro

A Sejus informou que Ludmila admitiu à policial penal responsável pela revista que estava levando três buchas de cocaína, uma bucha de maconha, cinco buchas de haxixe, seis comprimidos de droga sintética e material usado para a confecção de cigarros. A mulher afirmou que o material, mais um celular que estava em sua bolsa, seriam entregues ao companheiro, e declarou que receberia R$ 3 mil pelo serviço.

A mulher contou, conforme a Sejus, que deixaria a encomenda no pátio da unidade prisional para que outro detento, cuja identidade ela disse desconhecer, fizesse a coleta. Ludimila foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, conforme o Artigo 33. Em seguida, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino, no município.

