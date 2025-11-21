Em Vila Velha

Adolescente de bike elétrica atinge carro e tem celular roubado por motorista no ES

Segundo a família relatou à Polícia Civil, o condutor reagiu de forma agressiva ao choque, tomou o aparelho da mão do jovem e deixou o local sem tentar resolver a situação

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:25

Família de adolescente registrou o caso na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um adolescente de 15 anos teve o celular roubado depois de bater sua bicicleta elétrica em um carro no bairro Glória, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (20). Segundo a família relatou à Polícia Civil, o motorista reagiu de forma agressiva ao choque, tomou o aparelho da mão do rapaz e deixou o local sem tentar resolver a situação.

De acordo com o boletim registrado na Polícia Civil, o adolescente pedalava perto de um supermercado quando bateu de leve em um Hyundai i30 prata, onde estava um casal. O impacto teria danificado o farol do veículo.

O jovem contou que tirou o celular do bolso para trocar contatos com o motorista, a fim de prestar informações sobre o ocorrido. Neste momento, o condutor arrancou o aparelho da mão dele. A passageira também teria empurrado o adolescente, que ficou assustado com a abordagem.

Após tomar o celular, o casal foi embora em direção ao bairro Aribiri, mas o rapaz conseguiu anotar a placa do carro.

A mãe relatou ainda que o pai do adolescente ligou para o número do aparelho roubado. A chamada foi atendida pelo motorista, que estaria alterado, xingou e encerrou a ligação. Depois disso, o celular foi desligado.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que o roubo foi registrado na Delegacia Regional de Velha. "As diligências iniciais e medidas legais foram adotadas pela PCES. O caso seguirá sob investigação do Distrito Policial de Vila Velha, que atende a região da Glória. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181)", finalizou a corporação.



