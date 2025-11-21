Caminhão que tombou na BR 101 em Vila Velha começa a ser retirado do local
Começou na manhã desta sexta-feira (21) a operação para retirar do local o caminhão que tombou na BR 101, em Vila Velha, na tarde de quinta-feira (20). A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, esteve no local por volta das 7h e constatou que o veículo ainda permanecia à margem da rodovia, mas, por volta das 9h20, a Ecovias Capixaba, responsável pelo trecho, informou que a ação já estava em andamento. Não houve necessidade de interdição da rodovia.
O tombamento aconteceu às 15h30 de quinta-feira, no km 315,9. O caminhão – que transportava suportes de televisão para videoconferência – caiu ao lado de uma ribanceira e chegou a pegar fogo. O motorista foi socorrido com ferimentos de gravidade média.
Equipes da Ecovias Capixaba, com viatura de inspeção, guincho e ambulância, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e do Iema atenderam a ocorrência. A pista chegou a ser totalmente interditada, e vídeos feitos pelo repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, mostraram uma longa fila de veículos no trecho. A circulação de veículos foi liberada por volta de 18h10, mas o caminhão permaneceu no local até esta sexta.