BR 101 é interditada após caminhão tombar e pegar fogo em Vila Velha

Um caminhão com carga de suporte de televisão de videoconferência tombou ao lado de uma ribanceira e pegou fogo no km 315 da BR 101, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (20). Conforme a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, o motorista foi socorrido com ferimentos de gravidade média. A empresa informou ainda que foi necessário interditar totalmente a via para atendimento. Vídeos enviados pelo repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, mostram uma longa fila de veículos no local.