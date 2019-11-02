Mulher é acusada de tramar assassinato para não pagar dívida de casa

Claudiana Almeida Ramos, 38 anos, diarista presa por armar emboscada para não pagar dívida Crédito: Polícia Civil

A diarista Claudiana Almeida Ramos, de 38 anos, foi presa na última sexta-feira (1º) acusada de tramar e ajudar a executar a morte de um vendedor de perfumes para não pagar uma dívida de uma casa localizada em Planalto Serrano, na Serra.

Ela é ré no processo sobre a morte de João Pereira Sobrinho. O crime aconteceu em fevereiro de 2008, às 20h30, na Rua Carioca, em Carapina. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Claudiana havia comprado uma casa no bairro em Planalto Serrano que pertencia à João Pereira.

O vendedor, por vezes, cobrou o pagamento da dívida que seria de R$ 6 mil e a diarista constantemente se esquivava de pagá-la. Até que no dia 11 de fevereiro do ano do crime, ela ligou para João assim que ele chegou em casa e marcou de encontrá-lo na saída do Terminal Rodoviário de Carapina para entregar o valor que devia.

Porém, assim que João chegou ao ponto indicado por Claudiana, três indivíduos passaram em um carro Escort de cor branca e um deles atirou contra o vendedor. Um dos ocupantes do veículo seria a própria diarista. Após a denúncia ser recebida pela Justiça, foi expedido o mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima.