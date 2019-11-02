Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emboscada

Mulher é acusada de tramar assassinato para não pagar dívida de casa

A diarista Claudiana Almeida Ramos, 38 anos, teria se cansado das cobranças da dívida de R$ 6 mil e ajudado a matar vendedor em 2008. Ela foi presa na sexta-feira (1º), em Planalto Serrano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 17:19

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 17:19

Claudiana Almeida Ramos, 38 anos, diarista presa por armar emboscada para não pagar dívida Crédito: Polícia Civil
A diarista Claudiana Almeida Ramos,  de 38 anos,  foi presa na última sexta-feira (1º) acusada de tramar e ajudar a executar a morte de um vendedor de perfumes para não pagar uma dívida de uma casa localizada em Planalto Serrano, na Serra.
Ela é ré no processo sobre a morte  de João Pereira Sobrinho. O crime aconteceu em fevereiro de 2008, às 20h30, na Rua Carioca, em Carapina. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Claudiana havia comprado uma casa  no bairro em Planalto Serrano que pertencia à João Pereira.  

Veja Também

Homem é encontrado morto em plantação de eucaliptos na Serra

Suspeito de assassinar jovem com deficiência é preso na Serra

O vendedor, por vezes, cobrou o pagamento da dívida que seria de R$ 6 mil e a diarista constantemente se esquivava de pagá-la. Até que no dia 11 de fevereiro do ano do crime, ela ligou para João assim que ele chegou em casa e marcou de encontrá-lo na saída do Terminal Rodoviário de Carapina para entregar o valor que devia.
Porém,  assim que João chegou ao ponto indicado por Claudiana, três indivíduos passaram em um carro Escort de cor branca e um deles atirou contra o vendedor. Um dos ocupantes do veículo seria a própria diarista. Após a denúncia ser recebida pela Justiça, foi expedido o mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima.
Na manhã de sexta-feira, Claudiane foi localizada pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra quando chegava de carro ao bairro Planalto Serrano e, imediatamente,  detida em cumprimento ao mandado de prisão expedido há cerca de um mês. "Mesmo com o lapso temporal do acontecimento do crime, ele não ficou impune", descreveu o chefe da DHPP Serra, Rodrigo Sandi Mori. Ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Feminina. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados