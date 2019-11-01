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Bairro São Marcos

Suspeito de assassinar jovem com deficiência é preso na Serra

A vítima foi confundida com um traficante rival
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 12:38

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 12:38

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Bernardo Coutinho
Foi preso na Serra, na manhã desta quinta-feira (31), o suspeito de matar um jovem com deficiência no bairro São Marcos. Fabrício Ferreira da Silva, vulgo "Magrim", de 24 anos, é apontado pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra como o autor do assassinato de Maycon Aparecido dos Santos Ferreira, de 18 anos. A prisão aconteceu no imóvel em que o suspeito estava se escondendo.
Suspeito do homicídio de um jovem com deficiência é preso por policiais civis na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Segundo o responsável pelas investigações, delegado Ramiro Diniz, o jovem era uma pessoa com deficiência e foi confundido com um traficante rival. Os suspeitos arrombaram a porta da frente da residência da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o jovem, que estava com sua mãe, explicou.

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Os policiais civis da DHPP da Serra encontraram o suspeito justamente na residência em que constataram nas investigações que seria o seu esconderijo. O detido não demonstrou nenhuma resistência à prisão.
Fabrício responderá por homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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