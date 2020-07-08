MPES denuncia motorista que causou morte de servidor público na BR 101

Servidor da Prefeitura de Linhares morre em grave acidente na BR 101 Crédito: Leitor

Para o MPES, o condutor do veículo, que cumpre prisão preventiva, assumiu o risco de causar a morte das duas vítimas, por dirigir sem habilitação, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool e por desobedecer ao semáforo da BR 101, invadindo o sinal vermelho e provocando a colisão.

O MPES requer que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Linhares e seja condenado pelos crimes de homicídio consumado e tentado, ambos triplamente qualificados, por dolo eventual, em razão da má conduta  porque não quis parar no sinal vermelho; perigo comum  pois poderia ter atingido outras pessoas que transitavam e passavam pelo local e impossibilitou a defesa das vítimas, tendo em vista que foram surpreendidas pelo veículo do denunciado no momento em que estavam cruzando a BR 101 na preferencial.

Foi requerida, ainda, a condenação pelos crimes de omissão de socorro no trânsito, fraude processual, entre outros crimes. Outro pedido do MPES é para que fosse mantida a prisão preventiva do acusado, o que já foi acolhido pela Justiça.

O MPES narra na denúncia que as vítimas trafegavam na motocicleta, no sentido Bairro Três Barras para o Jardim Laguna e atravessavam a BR 101 com o sinal verde naquele sentido, quando foram surpreendidas pelo veículo do denunciado.

Imagens de câmera de videomonitoramento requisitadas pelo MPES demonstraram que a preferência no momento da colisão era das vítimas que cruzavam a rodovia, assim como outros veículos, bicicletas e pessoas. As imagens incluídas na denúncia indicam que, com a colisão, as vítimas foram lançadas no ar, enquanto o carro do denunciado arrastou a motocicleta por alguns metros após o cruzamento.

PRISÃO

As apurações demonstraram ainda que o acusado não tinha habilitação, ingeriu bebidas alcoólicas e não respeitou o sinal vermelho para que parasse o veículo. Após o acidente, ele empurrou a motocicleta das vítimas por alguns metros, não prestou socorro e fugiu do local. Em seguida, foi preso a alguns quilômetros dali, depois de ser perseguido por policiais rodoviários federais.