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Linhares

MPES denuncia motorista que causou morte de servidor público na BR 101

O acidente aconteceu no dia 25 de junho; segundo as apurações, o acusado não tinha habilitação, ingeriu bebida alcoólica e não respeitou o sinal vermelho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 19:34

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 19:34

Servidor da Prefeitura de Linhares morre em grave acidente na BR 101 Crédito: Leitor
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), denunciou um homem que avançou o sinal vermelho, no dia 25 de junho, e atingiu um casal numa motocicleta, na BR 101em Linhares, Norte do Espírito Santo. A vítima  que conduzia a motocicleta morreu e a mulher foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), onde passou por procedimentos cirúrgicos.
Para o MPES, o condutor do veículo, que cumpre prisão preventiva, assumiu o risco de causar a morte das duas vítimas, por dirigir sem habilitação, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool e por desobedecer ao semáforo da BR 101, invadindo o sinal vermelho e provocando a colisão.

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O MPES requer que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Linhares e seja condenado pelos crimes de homicídio consumado e tentado, ambos triplamente qualificados, por dolo eventual, em razão da má conduta  porque não quis parar no sinal vermelho; perigo comum  pois poderia ter atingido outras pessoas que transitavam e passavam pelo local e impossibilitou a defesa das vítimas, tendo em vista que foram surpreendidas pelo veículo do denunciado no momento em que estavam cruzando a BR 101 na preferencial.
Foi requerida, ainda, a condenação pelos crimes de omissão de socorro no trânsito, fraude processual, entre outros crimes. Outro pedido do MPES é para que fosse mantida a prisão preventiva do acusado, o que já foi acolhido pela Justiça.

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O MPES narra na denúncia que as vítimas trafegavam na motocicleta, no sentido Bairro Três Barras para o Jardim Laguna e atravessavam a BR 101 com o sinal verde naquele sentido, quando foram surpreendidas pelo veículo do denunciado. 
Imagens de câmera de videomonitoramento requisitadas pelo MPES demonstraram que a preferência no momento da colisão era das vítimas que cruzavam a rodovia, assim como outros veículos, bicicletas e pessoas. As imagens incluídas na denúncia indicam que, com a colisão, as vítimas foram lançadas no ar, enquanto o carro do denunciado arrastou a motocicleta por alguns metros após o cruzamento.

PRISÃO

As apurações demonstraram ainda que o acusado não tinha habilitação, ingeriu bebidas alcoólicas e não respeitou o sinal vermelho para que parasse o veículo. Após o acidente, ele empurrou a motocicleta das vítimas por alguns metros, não prestou socorro e fugiu do local. Em seguida, foi preso a alguns quilômetros dali, depois de ser perseguido por policiais rodoviários federais.
O denunciado é reincidente de crime hediondo, porque possui condenação transitada em julgado pela prática de crime de estupro e cumpria pena no regime aberto. Também foi condenado por receptação, possui registro por violência doméstica e já foi preso por dívida de pensão alimentícia.

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