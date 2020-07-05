Veículo bate em mureta e fica parcialmente destruído em Vila Velha

Um veículo de passeio colidiu contra uma mureta lateral após ter ultrapassado o canteiro central da Alameda Piatã, no início da tarde deste domingo (5), por volta das 14h40, no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha.
De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha (PMVV), o motorista Thiago Bittencourt, de 36 anos, que dirigia um Siena Preto, trafegava no sentido São Torquato a Nova América.
Logo após o acidente, o motorista foi socorrido consciente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo são Lucas, em Vitória. A Guarda Municipal prestou apoio à ocorrência, que foi posteriormente atendida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.
Segundo apuração da TV Gazeta, o carro estava sendo conduzido por um motorista de aplicativo. A proprietária do veículo foi até o local e afirmou que o condutor havia alugado o automóvel e que o mesmo tem seguro.