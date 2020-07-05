Veículo bate em mureta e fica parcialmente destruído em Vila Velha

Veículo de passeio colide contra um muro no início da tarde deste domingo (05), em Vila Velha

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De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha (PMVV), o motorista Thiago Bittencourt, de 36 anos, que dirigia um Siena Preto, trafegava no sentido São Torquato a Nova América.

Segundo apuração da TV Gazeta, o carro estava sendo conduzido por um motorista de aplicativo. A proprietária do veículo foi até o local e afirmou que o condutor havia alugado o automóvel e que o mesmo tem seguro.