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Veículo bate em mureta e fica parcialmente destruído em Vila Velha

Logo após o acidente, o condutor foi socorrido consciente para o Hospital de Urgência e Emergência (HUE), antigo são Lucas, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 16:47

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 16:47

Veículo de passeio colide contra um muro no início da tarde deste domingo (05), em Vila Velha
Veículo de passeio colide contra um muro no início da tarde deste domingo (05), em Vila Velha Crédito: Internauta
Um veículo de passeio colidiu contra uma mureta lateral após ter ultrapassado o canteiro central da Alameda Piatã, no início da tarde deste domingo (5), por volta das 14h40, no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha.
De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha (PMVV), o motorista Thiago Bittencourt, de 36 anos, que dirigia um Siena Preto, trafegava no sentido São Torquato a Nova América.
Logo após o acidente, o motorista foi socorrido consciente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo são Lucas, em Vitória. A Guarda Municipal prestou apoio à ocorrência, que foi posteriormente atendida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.
Segundo apuração da TV Gazeta, o carro estava sendo conduzido por um motorista de aplicativo. A proprietária do veículo foi até o local e afirmou que o condutor havia alugado o automóvel e que o mesmo tem seguro.

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