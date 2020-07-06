Dois homens morrem após motos pegarem fogo em Barra de São Francisco, no ES

Um grave acidente entre duas motos na entrada do distrito de Vargem Alegre, em Barra de São Francisco, deixou duas pessoas mortas na tarde deste domingo (5). Segundo informações da Polícia Militar, as motocicletas colidiram frontalmente.
O acidente aconteceu por volta das 13h, na estrada de acesso ao distrito. Com o impacto da colisão, as motocicletas, que eram conduzidas por um jovem, de 22 anos, e por um homem, de 32, acabaram pegando fogo.
Segundo a ocorrência, quando os militares chegaram ao local do acidente, os dois condutores já estavam sem vida e a perícia foi acionada.
Em nota, a Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem identificados e para ser feito o exame cadavérico.