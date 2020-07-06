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Acidente

Dois homens morrem após motos pegarem fogo em Barra de São Francisco, no ES

Segundo informações da Polícia Militar, duas motocicletas colidiram frontalmente na entrada do distrito de Vargem Alegre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 12:23

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 12:23

Com o impacto da colisão, as duas motocicletas acabaram pegando fogo após o acidente Crédito: Leitor
Um grave acidente entre duas motos na entrada do distrito de Vargem Alegre, em Barra de São Francisco, deixou duas pessoas mortas na tarde deste domingo (5). Segundo informações da Polícia Militar, as motocicletas colidiram frontalmente.
O acidente aconteceu por volta das 13h, na estrada de acesso ao distrito. Com o impacto da colisão, as motocicletas, que eram conduzidas por um jovem, de 22 anos, e por um homem, de 32, acabaram pegando fogo.

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Segundo a ocorrência, quando os militares chegaram ao local do acidente, os dois condutores já estavam sem vida e a perícia foi acionada.
Em nota, a Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem identificados e para ser feito o exame cadavérico.

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