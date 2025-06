No Centro da Capital

Motorista tenta atropelar agentes de trânsito, bate com carro e é preso em Vitória

Com sinais de embriaguez, o condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool e depois encaminhado ao sistema prisional

Publicado em 28 de junho de 2025 às 12:17

O motorista, que já está detido na viatura, bateu com o carro branco Crédito: Leitor

Um motorista de 31 anos com sinais de embriaguez tentou atropelar agentes da Guarda Municipal de Vitória na noite desta sexta (27) para escapar de uma abordagem no centro da Capital. Na fuga, bateu com o carro e foi detido. Levado para a delegacia, o condutor, que não teve o nome divulgado, foi autuado por dirigir sob efeito de álcool e encaminhado para o sistema prisional. >

Conforme informações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), em nota, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda de Vitória realizava patrulhamento na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no Forte São João, quando foi abordada por pedestres informando que um veículo havia seguido em direção ao Centro fazendo zigue-zagues pela rua e, aparentemente, com velocidade superior à permitida na via.>

Diante da denúncia e com as características do veículo, a equipe o identificou na altura da Praça Getúlio Vargas, já no Centro de Vitória. Com passagem pela polícia por tentativa de roubo, ainda segundo a nota, o condutor estava com o carro ligado e na direção quando a equipe cercou o carro e deu ordem para que ele desembarcasse.>

"Nesse momento, o motorista avançou contra os guardas municipais, que conseguiram escapar ilesos. Durante a fuga, já com visível emprego de velocidade superior ao permitido na via, avançando sinais e oferecido risco iminente no trânsito, o suspeito acabou perdendo o controle do veículo e colidindo em veículos estacionados e parando na mureta de um prédio", ressalta. >

A secretaria afirma que o suspeito se recusou a realizar o teste do bafômetro e, por apresentar mais de dois sinais aparentes de que estaria alcoolizado, foi autuado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar por embriaguez ao volante. Depois, foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. >

Também em nota, a Polícia Civil acrescenta que, na delegacia, o motorista foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, resistência e desobediência. "Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.">

