Violência

Mulher é atingida na barriga por bala perdida em Linhares

Publicado em 28/06/2025 às 09h44

A noite de sexta-feira (27) foi violenta no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma mulher foi atingida por uma bala perdida enquanto estava andando na rua.

Ela contou aos policiais que não conhece o autor dos disparos e nem a motivação. Ela seguia pela rua e ouviu diversos tiros de arma de fogo, que, de acordo com a mulher, não eram para ela. Ao correr, foi atingida no abdômen. A vítima foi encaminhada ao Hospital Rio Doce, com o quadro de saúde estável.

Na mesma noite, um homem também foi baleado no bairro Interlagos. Ele estava com amigos quando chegaram dois indivíduos em uma moto e efetuaram diversos disparos contra eles. A vítima foi atingida por uma bala no rosto. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Sobre amulher vítima de bala perdida, a Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.