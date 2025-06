Violência

Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Ulisses Guimarães, Vila Velha

Um homem foi assassinado no meio da rua do bairro Ulisses Guimarães, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (28). Ele teria sido atingido com pelo menos oito tiros. Nenhum suspeito foi preso até o momento e o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.