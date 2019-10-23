Mais de 30 assaltos

Motorista de aplicativo é preso suspeito de fazer arrastão em Vitória e Serra

O rapaz de 19 anos e mais dois comparsas foram presos na madrugada desta quarta-feira em Jardim da Penha

Publicado em 23 de outubro de 2019

Motorista de aplicativo foi preso por suspeita de praticar mais de 30 assaltos em um intervalo de uma semana em bairros da Capital e da Serra Crédito: Isaac Ribeiro

Um motorista de aplicativo, de 19 anos, foi preso no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (23) por suspeita de praticar mais de 30 assaltos em um intervalo de uma semana em bairros Mata da Praia, Bairro República, Jardim da Penha, Jardim Camburi, Praia do Canto,

De acordo com a Polícia Militar, nesta terça-feira (22), o motorista e mais dois comparsas praticaram pelo menos cinco assaltos. Um médico, um estudante universitário e dois vendedores foram à 1ª Delegacia Regional de Vitória denunciar que foram assaltados por três criminosos em um Siena branco.

Objetos apreendidos com o motorista de aplicativo preso em Jardim da Penha Crédito: Isaac Ribeiro

De acordo com a Polícia Militar, as denúncias apontam que o motorista de aplicativo e outros dois comparsas começaram a atacar em pontos de ônibus e pedestres da Serra e em bairros de Vitória no dia 16 de outubro deste ano. Armados, dois criminosos desciam do veículo e anunciavam o assalto.

Às 22h40 de terça-feira (22), um universitário que cursa Pedagogia em uma faculdade de Jardim Camburi, na capital, foi rendido quando seguia da aula para a casa da namorada, em Bairro de Fátima, na Serra. Ele estava com a namorada e outros dois colegas. Os bandidos roubaram a mochila e um celular do estudante.

No mesmo dia, já no bairro Mata da Praia, um vendedor de 28 anos e um amigo dele foram rendidos quando seguiam do trabalho para casa. Segundo eles, dois bandidos armados desceram de um Siena branco e roubaram um celular, tênis e uma mochila com roupas. Da mesma forma, um médico foi rendido e assaltado pelo mesmo bando na Praia do Canto, na capital, na noite desta terça.

Policiais militares que já tinham sido informados do modo de atuação do motorista de aplicativo e dos comparsas dele localizaram o suspeito na Avenida Anísio Fernandes Coelho, na Rua da Lama, em Jardim da Penha. Ele foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. Com ele, os policiais recuperaram dois celulares, um par de tênis,um cordão dourado, quatro comprimidos de Anfetamina e R$ 100.

