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Crime

Homem é encontrado morto dentro de carro em praia de Vila Velha

Segundo a polícia, ele foi assassinado com mais de dez tiros e existe a suspeita de que ele seria carbonizado

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 22:54

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

22 out 2019 às 22:54
Homem morto a tiros em Vila Velha Crédito: Tiago Félix
Com mais de 10 perfurações no corpo, um homem foi encontrado morto dentro de um carro, no final da tarde desta terça-feira (22), na Praia dos Recifes, em Vila Velha. A polícia acredita que pode se tratar de um dos bandidos mais procurados do Estado, mas a identificação não foi confirmada até o final da noite.  Policiais que atenderam a ocorrência acreditam que os assassinos teriam a intenção de carbonizar o corpo da vítima junto com o veículo , um Fiesta prata, mas desistiram. 
De acordo com a Polícia Militar,  testemunhas relataram que três suspeitos estavam no veículo, um deles armado. O criminoso armado teria atirado na vítima que estava no banco traseiro.
Moradores disseram à polícia que ouviram mais de 15 tiros. Os suspeitos teriam saído do veículo com dois galões com gasolina, mas assustados com a movimentação de populares, fugiram do local, próximo à orla da praia, abandonando o veículo com o corpo dentro. 
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Departamento Médico Legal.  A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

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