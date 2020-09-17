Motorista de aplicativo e passageiros são presos com drogas em Pancas

Suspeitos foram detidos em uma rodovia Crédito: Divulgação/ PMES

Um motorista de aplicativo e os dois passageiros foram detidos em Pancas , no Noroeste do Estado, nesta terça-feira (15). O veículo foi abordado por policiais quando transitava por uma rodovia do município. Os suspeitos foram detidos com drogas e disseram que receberiam dinheiro para fazer o transporte.

Os policiais avistaram o veículo de cor preta com placas da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, quando passava próximo a um posto de combustíveis, na rodovia José Alves de Souza. Segundo a PM, os três ocupantes do carro começaram a arremessar coisas pelas janelas do veículo quando viram a viatura.

Os militares constataram que os objetos arremessados eram dois pacotes de maconha. Depois de abordarem o automóvel, em busca realizada no interior do veículo, foram encontrados mais dois pacotes da mesma substância, totalizando 544 gramas da droga.

Em um áudio, encontrado em um aplicativo de conversa no celular do motorista, os militares encontraram mensagens dele combinando a corrida, o que comprovou que o condutor sabia o que estava sendo levado pelos passageiros.

Material apreendido pela PM Crédito: Divulgação/ PMES