Motociclista morre em acidente misterioso em Águia Branca e condutor foge

Acidente aconteceu na madrugada do último sábado (4); perícia concluiu na análise que provavelmente vítima colidiu com carro e depois foi atropelada e arrastada por outro automóvel

Um motociclista de 32 anos morreu em um grave acidente na ES 080, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada do último sábado (4). Segundo o boletim de ocorrência, o corpo do pedreiro Cledson Oliveira Santos, estava a cerca de 50 metros de onde a moto que pilotava foi encontrada.