Dengue: ES tem 24 mortes confirmadas e casos passam de 80 mil neste ano

Outras 45 mortes estão sendo investigadas, podendo ser confirmadas ou descartadas; casos confirmados de dengue chegaram a 82.246 registros

Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. (nuzeee/ Pixabay)

O Espírito Santo chegou à triste marca de 24 mortes em decorrência da dengue em 2024, segundo números atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) até esta sexta-feira (10). Linhares é a cidade capixaba com maior número de óbitos: 6 desde o início do ano. Outras 45 mortes estão sendo investigadas, podendo ser confirmadas ou descartadas. Os casos confirmados de dengue chegaram a 82.246 registros. A incidência da doença é alta na maioria dos municípios capixabas.

O painel que atualiza os dados da dengue no Espírito Santo informa a quantidade de mortes por cidade:

Linhares - 6 mortes



Anchieta - 2 mortes



Aracruz - 2 mortes



Vitória - 2 mortes



Afonso Cláudio - 1 morte



Água Doce do Norte - 1 morte



Barra de São Francisco - 1 morte



Brejetuba - 1 morte



Dores do Rio Preto - 1 morte



Ibitirama - 1 morte



Laranja da Terra - 1 morte



Muqui - 1 morte



São Gabriel da Palha - 1 morte



São Mateus - 1 morte



São Roque do Canaã - 1 morte



Sooretama - 1 morte



O painel ainda detalha que pessoas com 60 anos ou mais são maioria entre as vítimas da dengue. 19 vítimas são pessoas do gênero masculino, enquanto outras cinco são do gênero feminino.

Foram contabilizados, até esta sexta-feira (10), 82.246 casos de dengue no Espírito Santo. Os dados apontam que, apesar da quantidade de registros, há uma queda nos números nas últimas semanas. Os casos são separados por semana. Em março, em um intervalo de sete dias, o Estado chegou a contabilizar nove mil casos. No fim do mês de abril, os casos em uma semana somavam 1.600.

Número de casos da dengue cai no ES. (Reprodução | Sesa)

A tendência capixaba é observada em todo o Brasil. Os casos da doença caíram no país, segundo dados do Ministério da Saúde. Conforme a pasta, 25 Estados e o Distrito Federal apresentam queda ou estabilidade para a dengue. O único Estado com tendência de alta é o Mato Grosso.

