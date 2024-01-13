Motociclista de 17 anos atropela policial durante blitz em Anchieta

Ainda segundo a polícia, posicionado cerca de 30 metros à frente, estava um policial que, ao perceber que o suspeito iniciava uma fuga, se posicionou de modo seguro e deu diversas ordens de parada. Mas, o motociclista, ao perceber que seria abordado, guiou a moto na direção do PM e o atropelou, fugindo em seguida pela rodovia. O militar sofreu uma queda forte no asfalto, ficou desacordado e teve sangramento na cabeça.