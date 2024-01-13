Motociclista de 17 anos atropela policial durante blitz em Anchieta

Um policial militar ficou ferido após ser atropelado por um motociclista de 17 anos durante uma blitz, na rodovia ES 060, na noite da última quinta-feira (11), na região de Mae-Bá, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O adolescente foi alcançado, apreendido e levado para a delegacia de Guarapari.
Segundo a Polícia Militar, equipes faziam a Operação Visibilidade com objetivo de intensificar a fiscalização de trânsito no intuito de flagrar delitos de trânsito, infrações e outros crimes. Durante a operação, foi dada ordem de parada a um motociclista, que reduziu a velocidade do veículo e seguiu ao local indicado para abordagem. Porém, de acordo com relato da PM, ele acabou acelerando e arrancou para fugir, ignorando as ordens de parada.
Ainda segundo a polícia, posicionado cerca de 30 metros à frente, estava um policial que, ao perceber que o suspeito iniciava uma fuga, se posicionou de modo seguro e deu diversas ordens de parada. Mas, o motociclista, ao perceber que seria abordado, guiou a moto na direção do PM e o atropelou, fugindo em seguida pela rodovia. O militar sofreu uma queda forte no asfalto, ficou desacordado e teve sangramento na cabeça.
Equipes iniciaram o acompanhamento ao motociclista que fugiu por mais de dois quilômetros. Ele ignorou todas as ordens de parada e sinais luminosos dados. Segundo a polícia, um dos militares atirou e atingiu o pneu traseiro da moto, que rapidamente esvaziou, fazendo com que o adolescente caísse.
Segundo a PM, o adolescente foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre o que tinha feito, o adolescente disse aos policiais que ficou com medo de perder a moto, pois é menor e o veículo estava com o licenciamento atrasado. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari. O militar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento do município e posteriormente transferido para unidade de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil disse que o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio qualificada, desobediência e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).