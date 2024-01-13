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Sul do Estado

Motociclista de 17 anos atropela policial durante blitz em Anchieta

Polícia Militar fazia operação de fiscalização de trânsito quando motociclista não obedeceu parada, atropelou militar e ainda tentou fugir
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jan 2024 às 17:44

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 17:44

Pronto Atendimento de Anchieta
Pronto Atendimento de Anchieta Crédito: Reprodução/ Sesa
Um policial militar ficou ferido após ser atropelado por um motociclista de 17 anos durante uma blitz, na rodovia ES 060, na noite da última quinta-feira (11), na região de Mae-Bá, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O adolescente foi alcançado, apreendido e levado para a delegacia de Guarapari.
Segundo a Polícia Militar, equipes faziam a Operação Visibilidade com objetivo de intensificar a fiscalização de trânsito no intuito de flagrar delitos de trânsito, infrações e outros crimes. Durante a operação, foi dada ordem de parada a um motociclista, que reduziu a velocidade do veículo e seguiu ao local indicado para abordagem. Porém, de acordo com relato da PM, ele acabou acelerando e arrancou para fugir, ignorando as ordens de parada.
Ainda segundo a polícia, posicionado cerca de 30 metros à frente, estava um policial que, ao perceber que o suspeito iniciava uma fuga, se posicionou de modo seguro e deu diversas ordens de parada. Mas, o motociclista, ao perceber que seria abordado, guiou a moto na direção do PM e o atropelou, fugindo em seguida pela rodovia. O militar sofreu uma queda forte no asfalto, ficou desacordado e teve sangramento na cabeça.
Equipes iniciaram o acompanhamento ao motociclista que fugiu por mais de dois quilômetros. Ele ignorou todas as ordens de parada e sinais luminosos dados. Segundo a polícia, um dos militares atirou e atingiu o pneu traseiro da moto, que rapidamente esvaziou, fazendo com que o adolescente caísse.

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Segundo a PM, o adolescente foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre o que tinha feito, o adolescente disse aos policiais que ficou com medo de perder a moto, pois é menor e o veículo estava com o licenciamento atrasado. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari. O militar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento do município e posteriormente transferido para unidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Polícia Civil disse que o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio qualificada, desobediência e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). 

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