Jovem é socorrido após levar vários tiros na frente de casa, na Serra

Vítima foi levada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 18 anos foi socorrido após levar vários tiros na manhã de sexta-feira (12), na Serra. A vítima, que foi socorrida por moradores, relatou à polícia que estava em frente de casa, no bairro Cidade Continental, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta. O carona seria o autor dos disparos.

Policiais militares foram acionados pela população para verificar denúncias de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados na região, mas, no local, testemunhas informaram que o jovem havia sido socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina.

“A vítima foi transferida para o Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves. Enquanto os policiais estavam na UPA, outras equipes realizaram o patrulhamento e diligências onde o fato ocorreu. Um menor foi abordado portando uma mochila contendo drogas e munições”, explicou a PMES, em nota.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.