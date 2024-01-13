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Crime

Jovem é socorrido após levar vários tiros na frente de casa, na Serra

Rapaz de 18 anos disse à polícia que disparos partiram de dois suspeitos em uma motocicleta, no bairro Cidade Continental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2024 às 12:42

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 12:42

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Vítima foi levada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 18 anos foi socorrido após levar vários tiros na manhã de sexta-feira (12), na Serra. A vítima, que foi socorrida por moradores, relatou à polícia que estava em frente de casa, no bairro Cidade Continental, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta. O carona seria o autor dos disparos.
Policiais militares foram acionados pela população para verificar denúncias de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados na região, mas, no local, testemunhas informaram que o jovem havia sido socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina.
“A vítima foi transferida para o Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves. Enquanto os policiais estavam na UPA, outras equipes realizaram o patrulhamento e diligências onde o fato ocorreu. Um menor foi abordado portando uma mochila contendo drogas e munições”, explicou a PMES, em nota.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.”

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